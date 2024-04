La profunda reflexión de Calu Rivero sobre la maternidad: "Cada cuerpo es..."

Además, expresó: "Refleja los ciclos de la naturaleza, se renueva y regenera continuamente. Cada cuerpo es único y hermoso, merecedor de amor, respeto y celebración. No te olvides, mujer".

Meses atrás, Rivero festejó el primer cumpleaños de su hijo y organizó una mística fiesta en la playa que llamó la atención de todos sus seguidores. "Feliz año Tao. Niño amado. Que se honre a la vida. Que se honre a la tierra. Escuchemos a los niños que nos vienen a cantar melodías del corazón", había escrito en un posteo.

El duro comentario de una actriz que trabajó con Juan Darthés en apoyo a Calu Rivero

Mimí Ardú se refirió a las denuncia de Calu Rivero contra Juan Darthés por su experiencia en el elenco de Dulce amor, Telefe, y también del caso de Thelma Fardin en Patito Feo, donde también trabajó.

La actriz pasó por el micrófono del ciclo radial Sola en los bares que conduce Karim González y fue contundente al manifestar su apoyo a Rivero.

"Conmigo no (por Darthés) pero lo único que te digo es que Calu Rivero para mí es mi ídola, es una mujer a la que admiro profundamente", indicó Mimí ante la consulta de la conductora.

Luego agregó: "Trabajé también en Campanas en la noche con ella, supe cosas que no salieron en ningún lado, y sí, siempre le creí a Calu. Por que hay muchas cosas de las que no se puede hablar. Calu no inventó, realmente lo vivió, lo sufrió, lo padeció y hay cosas que un día hay que decir basta".

Además de manifestar su apoyo a Calu, Mimí Ardú dejó en claro que ella no tuvo ningún inconveniente con Darthés: "Siempre muy amoroso y respetuoso para las escenas, conocí a su esposa... A mí con él no me pasó absolutamente nada. Sí me sorprendió la cantidad de mujeres que salieron".

Y en cuanto al caso denunciado por Thelma Fardin por abuso sexual en una gira de Patito Feo en Nicaragua, donde el actor fue absuelto por la Justicia de Brasil, la actriz explicó: "Yo voy hago mi trabajo. Cuando estás muchas horas en un lugar te das cuenta. Una cosa es cuando grabas en el canal y otra cuando haces gira. Todo esto que se habló supuestamente pasó en una gira y yo no fui".