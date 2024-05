La profunda reflexión de Florencia Peña por sus 50 años: "Si hiciste las cosas mal..."

Luego, Flor aseguró que se siente muy vinculada con su personaje: Donna, una mujer que cuando menos se lo espera tiene que enfrentar una situación de su pasado.

"Yo siempre digo que soy una actriz que canta, entonces siempre encaro a mis personajes desde la actriz. Mi cantante en la obra está supeditada a mi manera de contar el cuento", indicó. Y sumó: “Este personaje me toca muchas fibras, tiene muchos puntos de contacto conmigo”, afirmó sobre este papel que en la película original fue interpretado nada más y nada menos que por Meryl Streep.

Embed - Primicias Ya on Instagram: "EXCLUSIVO: A SOLAS CON FLOR PEÑA La actriz habló con PrimiciasYa y se refirió al desafío de protagonizar “Mamma mía” e hizo una reflexión sobre esta etapa de su vida, faltando poco para llegar a los 50 años. El elenco de la versión argentina que se estrena este viernes 10 en el teatro Liceo está conformado por Florencia Peña, Malena Ratner, Alejandro Paker, Alejandra Perlusky, Lula Rosenthal, “El Purre”, Leo Bosio y Pablo Silva, entre otros. Por @juanpablogodino #florpeña #exclusivo #teatro #mammamia" View this post on Instagram A post shared by Primicias Ya (@primiciasya)

“El personaje en Mamma Mia! tiene la fortaleza, la sabiduría de la experiencia, yo ya estoy a punto de cumplir 50 años, y esa cosa de haberse erguido sola. Es independiente, es una madre libre como lo soy yo en la vida”, agregó Flor.

El 7 de noviembre Florencia Peña cumplirá 50 años y aseguró que hará un "fiestón". En ese sentido, aprovechó para hacer una profunda reflexión sobre su presente. “Es una edad hermosa y llena de experiencia. Los 50 no son cualquier edad, ni siquiera son los 40 me di cuenta. Los 50 son una edad en donde si hiciste las cosas mal, se te viene un poco todo encima. Y la verdad es que más allá de los tropezones o caídas que pude haber tenido a lo largo de mi historia, llego a los 50 muy power. Construímos algo re lindo con Rama, tengo 3 hijos que la rompen los 3, una carrera que no es exitosa porque me va bien, es exitosa porque logré cumplir mis sueños. Ese es mi éxito, estar donde quiero estar".

Por último, al ser consultada sobre si desembarcará próximamente en el streaming como lo vienen haciendo varias figuras durante este último tiempo, contó: "Sí, bueno, hay una propuesta. No puedo contar mucho porque hace poquito que la tuve, pero hay una idea de hacerlo porque soy curiosa y me gusta arriesgarme siempre a cosas nuevas".

Flor Peña 2.png

Flor Peña se mostró terminante frente a las críticas que tuvo Guillermo Francella al hablar de Javier Milei

En abril pasado Guillermo Francella declaró su apoyo al gobierno de Javier Milei y esto despertó una ola de críticas en sus colegas. En medio de la polémica, Florencia Peña se expresó al respecto y fue categórica con sus palabras.

La actriz fue invitada al programa de streaming conducido por La Negra Vernaci y Humberto Tortonese en Olga, y allí manifestó su postura en torno a lo que estaba viviendo su colega y compañero de tira durante muchos muchos años.

"Guille y yo pensamos distinto. Pero lo adoro, le tengo un gran cariño. Hablé con él en estos días por todo lo que estaba pasando. Esta cosa de que a cada actor que aparecía en escena le preguntaban qué pensaba de lo que dijo... Y claro, lo que él dijo fue una vez y se replicó mil veces", comenzó diciendo.

Luego habló más en profundidad y analizó: "Hubo un ensañamiento en querer que todos opinemos sobre lo que dice el otro. Y yo creo el foco no tiene que estar puesto en qué opinamos nosotros porque no le cambiamos la vida a la gente, yo no soy funcionaria y él tampoco".

"Estamos desviando el foco, cuando es que el INCAA está cerrado en este momento, y nos estamos dedicando a ver quién le pega o no a Guillermo. No es por ahí. Cada uno puede pensar lo que quiere. Yo convivo con mucha gente que está en las antípodas de mi pensamiento, y puedo no solo trabajar, soy amiga", cerró la protagonista de Casados con Hijos.