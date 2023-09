La propuesta hot que le hicieron a la mamá de Tomás Holder

"Yo no lo vi al video. No lo voy a estar mirando a mi hijo teniendo sexo. Sí, me enteré. Y lo que le dije es el sexo tiene que ser entre cuatro paredes, con la gente que quiera, pero no eso de andar mostrando. Igual creo que él no quiso mostrar eso", comentó Gisela.

"Bueno, pasa que la chica que aparece en el video vende contenido erótico", advirtió Pablo Layus. "En su momento, yo me enteré que Tomás vendió un par de videitos", añadió y reveló que a ella le llegaron propuestas para producir material xxx.

"A mí me dicen si quiero subir fotos en lolas. ¡Ni en ped....! Me preguntan si voy a hacer OnlyFans y la verdad que no", contó la mamá del ex Gran Hermano. "Hacelo! Sos una bomba atómica", la alentó Flor de la V.

Tomás Holder maltrató a una productora, amagó con irse y se cruzó con el panel de Intrusos

Este martes, Tomás Holder estuvo como invitado en Intrusos. El ex Gran Hermano se mostró incómodo y con pocas ganas de hablar. Después de unos minutos, se conoció que el rosarino tuvo un entredicho con una productora del programa y, por esa razón, estaba enojado.

"Fuera de cámara vivimos una situación.... ¿qué pasó con Guido (Zaffora)?", le preguntó Marcela Tauro al ex integrante del reality de Telefe, que evitó contar lo que había ocurrido.

El panelista no esquivó la cuestión y narró qué fue lo que sucedió: "No me gusta la gente patotera. No me gustó cómo la trató a Solpi. Le pidieron si por favor se sacaba la capucha, no se la quería sacar y dijo que se iba a ir".

"Tomás, esto es TV, la capucha te la tenés que sacar", le explicó Marcela Tauro. "Se me vino encima, como patoteándome", añadió Guido Zaffora. "Yo violencia cero. No quería ir porque me sentía mal, no por el tema de la capucha", argumentó el invitado.

"Lo que pasa es que tuviste un problema con tu mamá, ¿no?", señaló Pampito. "Bueno, arrancá por ahí", exclamó Karina Iavícoli, que también tuvo un cortocircuito con el ex GH.

"Tenés el ánimo.... perdón, mirame cuando te hablo", le recriminó la panelista. "Vos sos una persona que cada vez que habla de mí, me ataca", retrucó Tomás Holder.

"Te vi una sola vez, la otra vez que viniste a Intrusos Parecés un nene encaprichado. Y, si estás enojado, vas a durar poco en la TV", opinó Iavícoli. El ex GH, desafiante, remató: "Sigo acá no. La gente dirá si quiere que me vaya".