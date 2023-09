La mamá de Tomás Holder aclaró cómo está de salud tras el descargo de su hijo: "Estuve con.."

Embed

El ex Gran Hermano argumentó que no quería bajarse la capucha porque estaba mal por una situación personal. "Lo que pasa es que tuviste un problema con tu mamá, ¿no?", señaló Pampito, en defensa del rosarino, que asintió ante ese comentario.

En su cuenta de Instagram, Tomás explicó que estaba muy preocupado porque su mamá estuvo con un tema de salud. "Mi mamá tuvo un problema en el corazón nuevamente... ella ya había tenido un ACV hace dos años. Se tuvo que volver a Rosario. Yo no llegué a verla. Estuve todo el día mal y triste. Hace más de 5 meses no comparto nada con ella", manifestó.

Tomás Holder

La palabra de Gisela, la mamá de Tomás Holder

En una nota con PrimiciasYa, Gisela Gordillo habló de su salud tras los dichos de Tomás Holder. "Anoche fui al programa de Marcelo Tinelli y estaba con mucho dolor de cabeza porque vine de Rosario directo", comentó.

"Luego se sumaron mareos y un dolor fuerte en la nuca. Me fui descompuesta del estudio. Me tomé algo, le avisé a Tomás y a mi cardiólogo", continuó.

Gisela indicó que su hijo se había quedado muy preocupado. "Tomás está muy asustando y preocupado, pero estoy bien. Voy a seguir con control", remarcó.

La mamá del ex GH indicó que tenía previsto regresar a Buenos Aires. "Me quedo acá en Buenos Aires. Me iba volver para Rosario, pero los médicos me dijeron que no viaje hoy. Así que voy a descansar", concluyó.