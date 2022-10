La provocadora foto de Mauro Icardi semidesnudo desde una playa

El futbolista se mostró hamacando a las niñas y jugando al tenis con los chicos en las Maldivas, y otra posando seis en el borde de una pileta.

Lo más llamativo fueron dos fotos super sexys y provocadoras que publicó: en una con el short de baño arremangado para broncearse mejor a orillas del mar. La otra, en bata con una postura que podría haber dejado más a la vista.

Mauro continúa negando su separación con Wanda Nara a pesar de los rumores y aún mantiene una foto con ella en su perfil de Instagram. Mientras, la empresaria que está trabajando en el país, se fue el fin de semana largo a Uruguay junto a su hermana Zaira y asistentes.

Wanda Nara reaccionó incómoda al ver a Mauro Icardi en un vivo de Instagram

Wanda Nara se separó de Mauro Icardi y en los últimos días se mostró muy cerca del cantante de cumbia 420 L-Gante, quien incluso ya se animó a hablar en televisión del vínculo que tienen.

Lo cierto es que la empresaria se mostró sorprendida cuando el futbolista irrumpió en su vivo de Instagram y hasta le dejó un curioso comentario en el chat entre los tantos usuarios que comentaban.

Se trató de una transmisión en vivo que hizo el sábado por la tarde en medio desde Punta del Este mientras se encontraba junto a su hermana, Zaira Nara, y a Kennys Palacios.

El delantero le hizo una pregunta sobre su regreso a Turquía, donde él juega actualmente: “¿Cuándo venis?”, le escribió Icardi con emojis de corazón entre los miles de comentarios que recibió en el live.

Wanda, sin embargo, optó por no hacer ningún comentario sobre ese mensaje de su ex en particular pero claramente notó que le había comentado el vivo.

¿Volverá a Turquía para verlo?