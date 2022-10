Wanda Nara reaccionó incómoda al ver a Mauro Icardi en un vivo de Instagram

Embed

Se trató de una transmisión en vivo que hizo el sábado por la tarde en medio desde Punta del Este mientras se encontraba junto a su hermana, Zaira Nara, y a Kennys Palacios.

El delantero le hizo una pregunta sobre su regreso a Turquía, donde él juega actualmente: “¿Cuándo venis?”, le escribió Icardi con emojis de corazón entre los miles de comentarios que recibió en el live.

Wanda, sin embargo, optó por no hacer ningún comentario sobre ese mensaje de su ex en particular pero claramente notó que le había comentado el vivo.

¿Volverá a Turquía para verlo?

L-Gante confirmó su relación con Wanda Nara

En medio de su turbulenta separación de Tamara Báez, L-Gante confirmó por primera vez su relación con Wanda Nara, quien viene de separarse también hace poco del futbolista Mauro Icardi.

El cantante de la cumbia 420 pasó por el ciclo La Noche de Mirtha y le confesó a Mirtha Legrand su romance con la mediática.

“¿Te enamoraste de Wanda?”, le preguntó la conductora a Elian Valenzuela. Y él respondió sincero: “No, enamorarme no. Eso es un montón todavía".

"Es pronto para enamorarse”, observó la conductora. “Sí, obvio. Yo solo me enamoré de una mujer que fue mi única novia, mi ex”, explicó L-Gante.

Y ahí Marina Calabró le consultó directa: “¿Cuando decís que estás conociendo, a qué te referís?”. “Eso. Significa lo que significa. Ese método que usan los medios. Mirá: nos estamos conociendo es que hasta hace poco no la conocía y ahora sí”, explicó el cantante.