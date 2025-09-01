Qué dijo Evelyn Botto sobre su vínculo con Fede Bal y la salida que compartieron al teatro

Sobre el cierre de la noche, Evelyn reveló: “Después comimos, me dejó en mi casa y no bajó...”. Y concluyó con una aclaración sobre el vínculo que los une: “Somos personas adultas responsables. No hay nada más”.

Fede Bal volvió a apostar al amor: la artista que estaría saliendo con él

Fede Bal habría apostando nuevamente al amor, esta vez con Evelyn Botto, una artista versátil que forma parte del canal de streaming OLGA, donde participa en Tapados de laburo, programa conducido por Paula Chaves.

El rumor comenzó a tomar fuerza el viernes 29 de agosto, cuando en SQP (América TV), Yanina Latorre sorprendió al contar que ambos fueron vistos compartiendo salidas nocturnas y encuentros en distintos momentos. Aunque por ahora prefieren mantener el bajo perfil, los gestos y coincidencias alimentan las versiones de un romance en puerta.

"Anoche fueron a ver Rocky juntos", reveló la conductora, y agregó que no sería la primera vez que están cerca: "Hace tiempo estuvieron juntos y ahora volvieron a estarlo". Hasta el momento, ninguno de los dos hizo declaraciones públicas al respecto.

Antes de dar la primicia, Latorre compartió algunos detalles sobre Evelyn, destacando que, si bien no es bailarina profesional, tiene gran talento para el baile y un perfil artístico muy completo. Además de ser actriz y cantante, se lució como Úrsula en La Sirenita y actualmente brilla en el mundo digital, con participación activa en el stream de los hermanos Cella.