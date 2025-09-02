Rocío Oliva sorprendió con su visión sobre los últimos días de Diego Maradona: "No creo..."

En cuanto al proceso judicial por la muerte de Maradona, Oliva fue contundente: “Me pareció un bochorno lo que pasó con la jueza, pero confío en que en nuestro país hay una Justicia y tiene que actuar bien”.

Finalmente, al ser consultada sobre si cree que a Diego lo mataron, expresó: “No, yo no creo que haya sido tan así, pero nadie sabe lo que pasó y la Justicia está para esclarecer un montón de cosas, entre ellas qué fue lo que pasó durante el último tiempo de Diego”.

Tras la reciente anulación del juicio por el fallecimiento de Diego Maradona, Rocío Oliva volvió a aparecer en los medios. En una entrevista con Farándula Show, expresó su desilusión ante la decisión judicial, habló sobre su vínculo con Gianinna y Dalma Maradona, y reiteró su crítica por no haber podido despedirse del Diez.

En relación específica con las hijas de quien fuera su pareja, Oliva no dudó en ser clara y volvió a señalar que le impidieron asistir al velorio del ídolo. "No tengo relación. No me senté a hablar porque ya había pasado el momento en el que quería estar. En cada declaración de ellas no hay arrepentimiento. Al contrario, si tuvieran que tomar la misma decisión, lo harían otra vez", disparó.

A raíz de estas declaraciones, Dalma Maradona respondió desde el programa LAM (América TV), donde fue invitada. "Al principio dije: ‘Qué loco estar de acuerdo en algo, qué bueno que quiera justicia como cualquier argentino’. Pero después la caga diciendo lo que realmente piensa", comentó sin rodeos. "Cuando dice ‘no me las crucé más, pero sí a las hermanas’, dije: listo, dos más dos es cuatro", lanzó, sugiriendo que Oliva estaría vinculada a Matías Morla.

Respecto al reclamo por no haber estado presente en el velorio, Dalma fue contundente: "Debería dejar de hablar del velorio como si fuera la puerta de un boliche. Ese día no eras tema, ni vos ni nadie. Ya está, respetá eso". Y sumó: "Dice que no mostramos arrepentimiento... Y la verdad, ese día no estabas en mi radar. No sos importante. No la vi nunca más ni me interesa verla".

Finalmente, al referirse al trato que tenían con Rocío durante su relación con Diego, Dalma volvió a ser crítica: "Tenía trato porque, a diferencia de Verónica (Ojeda), que nunca nos la presentó y la conocimos en una internación, a Rocío sí la presentó enseguida. Después se tomó atribuciones que nunca vi en mi vida. Hizo cosas feas con nosotras, con Benjamín".