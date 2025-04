La reacción de Claudio García Satur al enterarse por qué Solita Silveyra se bajó del éxito Rolando Rivas Taxista

"Estuve 5 años en Los Campanelli. Terminó mi contrato con Los Campanelli y yo podía renovar o irme. Me ofrecieron firmar un contrato por dos años y exclusividad. Yo dije: 'uno solo y sin exclusividad'", recordó.

En 1972, al estar sin exclusividad, García Satur pudo aceptar otro proyecto, que ser convertiría en el más importante de su carrera. "Me llama Migré para hacer Rolando Rivas Taxista. Sin firmaba ese contrato (para hacer Los Campanelli) que me ofrecían con exclusividad, yo no hacía el programa", señaló.

En la nota, Adrián Pallares le mencionó que Solita reconoció recientemente por qué no siguió un año más como protagonista de Rolando Riva Taxista: "Solita dijo hace poco que ella dejó de hacer el segundo año porque sino se iba a enamorar locamente".

Al enterarse de ese dato, el actor respondió con humor. "¿Eso dijo? ¿Locamente? ¡Dame el teléfono!", exclamó.

¿Quiénes formaron parte del elenco de Rolando Rivas Taxista?

"Rolando Rivas, taxista" fue una telenovela argentina emitida entre 1972 y 1973, protagonizada por Claudio García Satur en el rol de Rolando Rivas, un taxista porteño. Soledad Silveyra interpretó a Mónica Helguera Paz, el interés amoroso principal durante la primera temporada.

En la segunda temporada, Nora Cárpena asumió el papel de Natalia Riglos Arana, nueva pareja de Rolando. Otros actores destacados incluyeron a Dorys del Valle como Odile, Santiago Gómez Cou como Leandro Riglos Arana y Marcelo Marcote como Quique.

El elenco también contó con la participación de Mabel Landó como Teresa, Antuco Telesca como Félix, María Elena Sagrera como Noemí, Pablo Codevila como Juanjo y Leonor Benedetto como Matilde.

Además, figuras como Beba Bidart interpretaron a Magoya, Arnaldo André a Juan Marcelo Echenique y Guillermo Rico a Nicastro. La diversidad y talento del reparto contribuyeron significativamente al éxito y perdurabilidad de la serie en la memoria televisiva argentina.