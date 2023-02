La reacción de La China Suárez ante el dulce gesto de su suegra en Santisgo del Estero

“¿Qué pasa, changuito? Me voy a comer un morroncito de Santiago, de aquí, que me ha traído con mucho amor, mi suegra”, se la escucha decir a Eugenia intentado imitar la tonada santiagueña mientras muestra el bocadito desde sus Instagram Stories.

China Suárez historias comiendo comida de su suegra en Santaigo del Estero.jpg

Pero eso no fue todo. Porque la mamá del cantante urbano también le hizo llegar a la China Suárez otro producto regional de Santiago del Estero, y la actriz también mostró su degustación desde la virtualidad.

“¡Me encantó! Y esta es la empanadilla. Me dijo tu mamá que es de batata. Cómo me conocen. Estos son los regalos que me gustan a mí” concluyó la actriz hablándole a su novio fuera de cámara, feliz de la vida por el tierno gesto de su madre.

Embed

La contundente reacción de la China Suárez cuando le pidieron que muestre su anillo de compromiso con Rusherking

Ya desde el año pasado comenzaron a circular fuertes versiones de compromiso entre la China Suárez y Rusherking, que si bien ellos no confirmaron ni desmintieron, lo cierto es que el noviazgo entre la actriz y el cantante avanza a paso firme.

Desde compartir viajes, tanto laborales como particulares, hasta alguna que otra producción publicitaria, los chicos viven un presente inmejorable y todo hace pensar que por fin la actriz habría encontrado al hombre de sus sueños.

China Suárez Historia - No estoy comprometida.jpg

Es así que en una de sus tantas interacciones con sus más de 6 millones de seguidores en Instagram, la China Suárez respondió las consultas de su fandom y no esquivó esta vez la consulta sobre si dio un paso más en su noviazgo con el rapero santiagueño.

"Foto del anillo de compromiso" le pidieron concretamente en la cajita de preguntas de la red social, y la pareja de Rusherking no tuvo inconveniente alguno en confesar "No estoy comprometida jeje" junto a una postal en las playas de Pinamar donde pasó unos días a fines de enero.