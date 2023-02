La reacción de los panelistas de Georgina Barbarossa ante los rumores de malestar por los cambios en el ciclo

En diálogo con PrimiciasYa, Nancy Pazos se refirió a los trascendidos, y aseguró que "por lo menos a mi no me dijeron nada, no hubo una comunicación formal todavía, y calculo que nadie va a decir nada y mientras no le bajen el sueldo va a estar todo bien", señaló.

image.png

Por su parte, Noe Antonelli aclaró que de su parte hay "cero malestar" y "son decisiones del canal que me parecen bastante lógicas", aseguró. Lío Pecoraro sumó: "De mi parte lo tomé espectacular porque trabajo de lunes a lunes".

De esta manera, tres de los panelistas de A la Babarrosa desmintieron completamente las versiones de malestar entre ellos que surgieron este jueves, y hasta el momento estaría todo bien con la decisión del canal.

Embed

Georgina Barbarossa le paró el carro al aire a Alfa de Gran Hermano 2022: "Me hartaste"

A días de haber dejado la casa de Gran Hermano 2022, Walter Alfa Santiago estuvo en el programa matutino de Georgina Barbarossa en Telefe, A la Barbarossa.

En medio del diálogo con los panelistas del ciclo, el hombre de Tigre se puso a hacer un vivo en Instagram. En un momento, Nancy Pazos intentaba hacerle una pregunta, pero él estaba distraído con el celular.

Embed

En ese instante, Georgina se paró de su silla e intentó sacarle el teléfono. "¡Basta! ¡Me enojé! ¡Me hartaste!", le dijo la conductora de Telefe al ex Gran Hermano 2022.

"Bueno, ya está... me despido y lo finalizo", exclamó Alfa, que concluyó con el vivo en Instagram y continuó con la charla con los panelistas de A la Barbarossa.