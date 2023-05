La reacción de Lucas Benvenuto tras la reaparición de Jey Mammon: "No hablo más de..."

Feliz y orgulloso sostuvo que lo hizo por sus alumnas, quienes querían verlo en la pista: “Creo que hoy sumé mucho como instructor al mostrarles que yo también puedo”.

Y reflexionó sobre esta pasión: “Si bien el cuerpo no es el mismo que hace unos años y estaba muy agotado, por tanto estrés vivido estos meses que además se juntó con mi trabajo, volví a sentir lo mismo que hace unos años”, indicó.

“Cuánto me alegra haber respetado la decisión de no hablar más de todo aquello que alguna vez me hizo mal, y seguir... ¿Ves? Yo puedo”, remarcó.

Por último, agradeció los mensajes de apoyo que le hacen llegar y que lo motivan a continuar. “Próximo objetivo: prepararme y presentarme a competir esta temporada”, finalizó.

Lucas Benvenuto

Tajante reacción de Jey Mammon ante la versión de que no sería invitado a los premios Martín Fierro

Esta semana, se dijo que Jey Mammon no sería ni invitado ni nominado en los premios Martín Fierro tras la posible baja de la categoría “Mejor Programa Musical” del evento.

Así, el viernes en Socios del espectáculo (El Trece), el conductor habló sobre el tema: “¿Todo esto sería para que yo no esté? No entiendo. No creo que Telefé no esté pensando en invitarme”.

"¿Te gustaría ser ternado?”, consultó el notero, pero Jey arrojó: “Como dije, hoy mi cabeza no está puesta en eso ni en la vuelta a la televisión. Tengo otras cosas importantes en este momento”.

“Me suena extraño el planteo, es como buscarle una vuelta para no invitarme y me parece extraño que Telefe no quiera hacerlo. Es como algo rebuscado esto de no nominar un programa de música porque hay un montón muy buenos, e incluso me podrían nominar a mí individualmente”, indicó Mammon.

Acerca de si iría o no a la gran fiesta de la televisión, planteó una incógnita: “La verdad es que no sé si iría a los Martín Fierro. No lo sé”.