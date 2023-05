La desgarradora confesión de Jey Mammon a dos meses de la denuncia de Lucas Benvenuto: "Estoy muerto en vida"

Asegurando siempre ser inocente de las acusaciones de Lucas, porque según él la relación fue en todo momento consentida a pesar de la diferencia de edad -32 él y 14 o 16 Benvenuto-, en las últimas horas Jey Mammon volvió a hablar con los medios donde confirmó que, junto a sus abogados, prepara una demanda civil millonaria para reparar su nombre, mientras reconoció que todavía vive en una incertidumbre total sobre qué será de su vida de aquí en mas.

Jey Mammon Lucas Benvenuto .jpg

Así, en diálogo con Infobae, Jey Mammon sorprendió al deslizar: "No estoy enojado. Pero si fueran conscientes de lo que está pasando, de lo que están haciendo, de lo que hicieron, entenderían de lo que estoy hablando. Estoy en una que no se la deseo a nadie".

Pero lo más fuerte resultó cuando, ante la consulta de cómo esta denuncia cambió su vida, cómo la afectó, Mammon se quebró y entre lágrimas aseguró: "Mirá, no quiero competir con dolores ni con angustias de nadie. Pero no sé si hay algo igual a esto. Te juro. Es como estar muerto en vida".

Y como para graficar aún más la metáfora de cómo se siente hoy, Jey volvió sobre la consulta. "Porque aun con el amor que te demuestra la gente, aun con ese valor llave que es infinito, que es hermoso, sentís que te están velando, ¿sabés? La sensación es esa, es que estás muerto. Esa es la sensación. Si vos me preguntás cómo me siento yo hoy, muerto en vida", concluyó visiblemente angustiado.

Embed

Tajante reacción de Jey Mammon ante la versión de que no sería invitado a los premios Martín Fierro

Esta semana, se dijo que Jey Mammon no sería ni invitado ni nominado en los premios Martín Fierro tras la posible baja de la categoría “Mejor Programa Musical” del evento.

Así, el viernes en Socios del espectáculo (El Trece), el conductor habló sobre el tema: “¿Todo esto sería para que yo no esté? No entiendo. No creo que Telefé no esté pensando en invitarme”.

"¿Te gustaría ser ternado?”, consultó el notero, pero Jey arrojó: “Como dije, hoy mi cabeza no está puesta en eso ni en la vuelta a la televisión. Tengo otras cosas importantes en este momento”.

Jey Mammon

“Me suena extraño el planteo, es como buscarle una vuelta para no invitarme y me parece extraño que Telefe no quiera hacerlo. Es como algo rebuscado esto de no nominar un programa de música porque hay un montón muy buenos, e incluso me podrían nominar a mí individualmente”, indicó Mammon.

Acerca de si iría o no a la gran fiesta de la televisión, planteó una incógnita: “La verdad es que no sé si iría a los Martín Fierro. No lo sé”.