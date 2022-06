La reacción de Luciana Salazar al enterarse de que Matilda tiene novio

Pero, ahora reveló que la simpática niña tiene novio. El niño es uno de los compañeritos de jardín de la nena y LuEl contundente descargo de Luciana Salazar: "Voy a contar toda la verdad"li contó un detalle muy tierno de su relación a través de sus historias.

Con una foto de ambos, la vedette escribió: "Ella siempre pegadita a su novio Tomy", junto a emoticones de corazones.

matilda.jpg

Luciana Salazar subió un extenso mensaje a sus historias en Instagram, donde advierte que pronto se presentará en la Justicia para avanzar contra su ex, Martín Redrado, a quien acusada de haber incumplido un acuerdo.

En el inicio del posteo, la ex vedette habla de su si situación sentimental, tras versiones de un supuesto romance con un empresario.

"Nada me sorprende que, a días de mi declaración en la Justicia, vuelven los falsos rumores de noviazgos míos. Indudablemente algo se quiere tapar. Pero no se va a poder tapar más, por más que busquen eso. Voy a contar toda la verdad en la Justicia", aclaró.

En la publicación, Luciana menciona que recibió un aluvión de mensajes y, por esa razón, decidió contestar todo en su Instagram.

"A todos los periodista que me escriben preguntando por supuestos novios y el casamiento de mi ex. Les contesto por acá. Primero, de mi vida privada y sentimental no van a saber nada hasta que a mí se me ocurra querer contar algo", sostuvo.