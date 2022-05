El tremendo mensaje de la novia de Martín Redrado contra Luciana Salazar

“¿Cuánta más locura y maldad podrá manejar? ¡Cuánto despecho por nuestro casamiento!”, arrojó en una publicación de Instagram donde hacían referencia al escándalo.

Después de que en una entrevista, Martín Redrado negara ser el padre biológico de Matilda y asegurara que no tiene ningún tipo de obligación con la hija de su expareja, en Socios del Espectáculo pusieron al aire unos fuertes audios.

En las grabaciones filtradas, el economista solicita la revinculación con la nena de tres años y se puede escuchar como Salazar se niega a ese pedido.

Estos audios fueron publicados en el perfil social del ciclo que se emite por El Trece y la actual pareja de Redrado lanzó un picante mensaje. “¿Cuánta más locura y maldad podrá manejar? ¡Cuánto despecho por nuestro casamiento!”, escribió en los comentarios del posteo.

Luciana Salazar habló de la paternidad de Matilda tras las declaraciones de Martín Redrado

En una nota con Socios del espectáculo (El Trece), Martín Redrado habló por primera vez de la paternidad de Matilda, la hija de Luciana Salazar.

"Matilda Salazar no es mi hija. Luciana tomó una decisión, que yo respeté y acompañé mientras fuimos pareja. Los compromisos que tomé, los tomé cunado fuimos pareja. Seguir alimentando esta fantasía de que yo soy el padre de Matilda, no le hace bien a nadie", sostuvo el economista.

Este lunes en Intrusos (América TV), Luciana Salazar le respondió a Redrado. "No me puedo creer el nivel de impunidad que maneja cuando habla", exclamó la rubia.

La ex vedette reveló también lo que todos quieren saber: ¿Matilda es o no es hija de Martín Redrado? "A mí no me sorprende nada porque yo fui la primera en decir que dijo que Martín no es el padre biológico de mi hija", precisó la blonda.

De todos modos, Luciana advirtió que seguirá la batalla legal contra el economista porque "firmó compromisos por muchos años y lo hizo frente a una escribana".