La reacción de Mirtha Legrand cuando le preguntaron si cree que Jey Mammon es inocente

Embed

En La Pura Verdad, en ciclo de Esteban Trebucq, pasaron al aire la entrevista con Mirtha. "Es horrible", fue la frase categórica de diva al dar su mirada sobre lo ocurrido con el conductor y humorista.

"Me impresionó mucho, muchísimo. Me afectó porque me resulta amoroso pero la Justicia dirá", agregó, más tarde, La Chiqui, en declaraciones a Socios del espectáculo (El Trece).

"¿Cree que es inocente?", le preguntaron a la estrella. "No sé qué decir, no me hagan contestarles a eso. Se va a tener que saber la verdad algún día", concluyó.

jey mammon comunicado.jpg

La estrategia de Jey Mammon para limpiar su "buen nombre y honor" tras la denuncia en su contra

Jey Mammon quedó envuelto en un escándalo luego de que se conociera una denuncia por abuso sexual, que dio a conocer en los medios Lucas Benvenuto, un joven que mantuvo una relación con él cuando era menor de edad.

Según trascendió, el conductor está sumamente angustiado por el revuelo que generó el caso y evalúa cuál será su estrategia para limpiar "su buen nombre y honor".

image.png

Por lo pronto, en el comunicado que subió a sus redes reveló que conocía a Lucas, pero aclaró que el joven distorsionó los hechos. "La situación planteada es producto de la conducta de una persona que, en este caso, y frente a la Justicia ha actuado faltando a la verdad", señaló.

Para defenderse ante la opinión pública, Jey se vale del expediente, en el cual queda en claro que fue sobreseído de los cargos que intentaba imputarle el denunciante.

El conductor y humorista estudia la posibilidad de tomar alguna medida legal, que le permita demostrar lo que manifestó en su comunicado: "He sufrido conductas extorsivas de parte de quien promovió una denuncia que la Justicia sobreseyó y cerró".