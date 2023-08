La reacción de Nicole Neumann cuando le preguntaron por los celos con Mica Viciconte por sus hijas

Por otro lado, Nicole se refirió al vínculo cercano entre Mica Viciconte con sus hijas. “¿Te pone un poco celosa ver a la mujer de tu exmarido con tus hijas?”, quiso saber el notero de Intrusos. "A mí lo único que me importa es que mis hijas sean felices, no tengo celos de nadie”, remarcó.

Evitando polemizar con la pareja de su ex, Fabián Cubero, la modelo enfatizó que su prioridad es hacer que Indiana, Allegra y Sienna se sientan plenas. "Mientras ellas sean felices, que es por lo que lucho siempre, el resto me da igual”, sostuvo.

Por último, Nicole confirmó la presencia de su padre en su boda, pero puso en duda la de su mamá, con quien no tiene buena relación. "Mi papá sé que va a estar. Va entrar conmigo. Mi mamá... no sé si va a venir", cerró.

Pampita se metió en el duro conflicto entre Indiana Cubero y Nicole Neumann: su tajante postura

Si bien hoy mantienen un vínculo cordial y profesional, Pampita y Nicole Neumann estuvieron enemistadas durante mucho tiempo por viejos enfrentamientos del mundo de las pasarelas.

La conductora y modelo estuvo invitada a Intrusos (América TV). En el ciclo de Flor de la V le consultaron por un tema sensible: la denuncia por violencia familiar que realizó Indiana Cubero contra su mamá.

Pampita no esquivó el tema, trató el asunto con mucho respeto hacia Nicole y dio su opinión. "No soy tan cercana como para hablar un tema tan personal. No me animaría nunca a hablar estos temas”, afirmó.

“No me gusta tampoco que entre mujeres estemos juzgando las maternidades de una con otra. Cada una hace lo mejor que puede”, siguió.

La jurado de Los 8 escalones del millón mostró muchísima empatía con Nicole. "Todas tenemos siempre la intención de que nuestros hijos salgan buenos, que les vaya bien en el colegio, que no se metan en líos”, señaló.

Al finalizar, Pampita remarcó que a ella no le agrada inmiscuirse en los temas íntimos de cada hogar. "No creo que esté bien como mujeres que juzguemos como materna la otra, en ninguno de los casos”, cerró.