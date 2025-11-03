La reacción de Paula Robles ante las amenazas a Juanita Tinelli y la polémica con Marcelo

Embed

El duro posteo de Juanita Tinelli contra su padre tras recibir amenazas de muerte

El fin de semana, Juanita Tinelli reveló en un duro posteo que fue víctima de amenazas y deslizó una posible implicancia de su padre, Marcelo Tinelli. La fuerte noticia fue difundida el sábado en el ciclo que conduce Luis Ventura, Secretos Verdaderos (América TV).

El hecho tuvo lugar el jueves 30 de octubre, cuando la joven modelo acudió junto a sus padres, Marcelo y Paula Robles, a realizar una denuncia formal por intimidaciones y amenazas de muerte ante la Unidad Fiscal del Ministerio Público. Lo que comenzó como un trámite judicial pronto se volvió viral, generando un durísimo impacto en el ámbito digital.

“Durante muchos tiempo elegí callar. Callar por miedo, por costumbre, por amor y fidelidad, para proteger a quienes amo. Pero hay momentos en los que el silencio deja de ser refugio y se convierte en una carga que duele más que cualquier palabra”, indicó Juana en su publicación.

Luego, profundizó sobre el miedo que le provocó el episodio: “Hace poco viví una situación que me llevó a sentir un límite. Fui amenazada, y aunque no quiero detenerme en los detalles, eso fue suficiente para entender que no puedo seguir viviendo con miedo por decisiones que no tomé”.

También dejó entrever que los ataques podrían estar relacionados con conflictos que involucran a su padre. “Durante años prioricé a mi familia -especialmente a mi papá- por encima de mí misma. Lo hice desde ese amor incondicional que uno tiene por su familia…Pero en ese instinto me fui olvidando de mi misma. De mi salud emocional y mis propios límites. Hoy elijo recuperarlos”.

“No comparto ni avalo muchas de las decisiones que mi papá ha tomado. Creo que esas acciones lo han llevado a atravesar momentos difíciles que no me corresponden, pero si me afectan profundamente. No puedo responsabilizarme por lo que no hice, pero si por lo que siento y por cómo eso me atraviesa, a tal punto de temer por mi vida, por mi libertad”, remarcó con firmeza.

También reflexionó sobre el peso de su apellido: "Llevar este apellido es algo que siempre asumí con orgullo. Sé lo que representa, el peso que tiene, la historia, la exposición que conlleva y la felicidad que ha generado a muchos durante años. Justamente, por respeto a ese nombre, y por respeto a mí misma, elijo hablar”.

Por último, hizo una declaración cargada de emoción: “Hablo desde el amor y desde el miedo. Porque más allá de todo, él siempre será mi papá. Y lo amo. Pero ser su hija no puede significar vivir con miedo. No lo merezco”.

Juanita Tinelli 1