La reacción de Renato Rossini al enterarse del penoso récord que logró en Gran Hermano 2024

Presente en el Debate tras su salida de la casa, Renato se enteró ahí mismo del récord negativo que obtuvo, noticia que se la comunicó Santiago del Moro.

"¿Sabes que fuiste récord no? Fue récord histórico el porcentaje, no sabías eso...", le dijo el conductor. A lo que el ex participante reaccionó con cara de sorprendido y contestó: "No".

"¿Y sabes quién hizo esa campaña en contra tuyo? Vos", le marcó Santiago por las actitudes que tuvo el joven durante su corta convivencia en la famosa casa.

Luego el Debate continuó y Renato expuso cómo vivió la experiencia de GH pese a estar apenas dos semanas dentro de la casa.

Gastón Trezeguet fulminó a Renato tras su salida de Gran Hermano 2024: "Soberbia y delirio"

En el debate de Gran Hermano, Telefe, el analista Gastón Trezeguet fulminó al último eliminado del reality, Renato Rossini, quien se fue de la casa con un porcentaje récord: obtuvo el 92,3 por ciento de los votos.

“Envidio tu autoestima, porque que seas lindo no te hace sueño de la verdad, ni egocéntrico, ni el mejor jugador, ni justifica cualquiera de las actitudes que tomaste dentro de la casa. Si le tuviera que poner un título a tu estadía, le pondría: ‘soberbia y delirio’”, comenzó diciendo picante Trezeguet.

"Se notaba que hablabas como de un conocimiento, de una verdad sin sustento. ¿Era un personaje lo que vimos o eras vos?", le preguntó el panelista.

“No, era yo en mi versión protectora. Cuando se meten con los míos…”, le respondió. Ahí, Trezeguet lo interrumpió y le dijo: “Nadie se metió con vos, Renato”.

“Como buen geminiano que soy, soy muy bueno. Y cuando se meten con los míos…”, reiteró. "Pero hace cinco días se conocían", acotó el conductor Santiago del Moro.

Luego, el peruano reflexionó: "Es cierto. Me lo tomé personal, no les voy a mentir, fue un error que cometí. Me persiguieron fantasmas del pasado, soy muy protector de los que considero que son míos. Ese es mi criterio. Yo veo a una persona a los ojos y veo si una persona es noble”.