La reacción de Tamara Pettinato tras ser acusada de filtrar información de Bendita a Alberto Fernández

Embed

Walter Leiva, el notero del programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, fue a buscar a Tamara la salida de la radio para consultarle si era ella quien le pasaba información de Bendita al ex presidente.

"¿Vos le mandaste a Alberto la copia interna de producción?", indagó el cronista. "No sé ni de qué me hablan. De verdad. No puedo creer todas las cosas que dicen", expresó la panelista.

"¿Nunca pasaste información secreta de producción?", retiró Walter Leiva. "¿Secreta? Chicos, dale", remató para luego retirarse.

Se supo qué decían los chats privados en entre Tamara Pettinato y Alberto Fernández

En las últimas horas, se conocieron chats entre Fabiola Yáñez y Alberto Fernández, en el medio de la denuncia por violencia de género de la ex primera dama contra el ex presidente de la Nación.

En una de esas charlas se observa un dato no menor. El ex jefe de Estado le recrimina a su pareja por un rumor que afirmaba que él no era el padre biológico del hijo que tienen en común.

Embed

En ese planteo, Alberto le comparte a Fabiola parte de la rutina de Bendita, el programa de Beto Casella en El Nueve.

Al ver que iban a hablar del rumor sobre la paternidad de Francisco, Alberto decide increpar a su mujer: "¿Tenés algo para decirme sobre esto?".

La pregunta que surge es quién le reenviaba la rutina al mandatario. Para muchos era Tamara Pettinato quien solía compartirle los temas que iban a tratar en el programa al entonces presidente.