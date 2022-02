La reacción de Violeta Lo Re a la noticia del suicidio de Gustavo Martínez

Al parecer, Martínez estaba deprimido porque, entre otras cosas, el próximo 25 de febrero Martita y Felipe cumplirían su mayoría de edad, él dejaría de estar a cargo y los jóvenes se irían a vivir a Miami.

“Estoy muy sorprendida, desayunando con los medios de comunicación para saber más de la noticia. Me estaban llamando y no lo podía creer, no entendía lo que me estaban preguntando. Realmente estoy muy sorprendida”, dijo Violeta a “Nosotros a la mañana”.

“Es inesperado absolutamente por los relatos que dicen las pericias y por lo poco que estuve escuchando, fue una decisión que él tomó”, agregó.

“Él era el tutor de los chicos por una cuestión legal, pero no era eso, él era mucho más. Era el que formó a los chicos, a esas dos criaturas las formó Gustavo. Ricardo podía viajar, hacer realitys y dedicarse a lo que le gustaba porque tenía la absoluta confianza y la absoluta tranquilidad de que estaba Gustavo Martínez al cuidado de los chicos".

Murió Gustavo Martínez, ex pareja de Ricardo Fort: cayó desde un piso 21

Gustavo Martínez, ex pareja de Ricardo Fort y tutor de los hijos del empresario, murió este miércoles tras caer desde un piso 21 en el departamento donde residía en Belgrano.

Policía Científica analiza las causas del fallecimiento que se produjo esta madrugada, a las 4. Martínez se encontraba a cargo de Felipe y Marta, los hijos del empresario y figura mediática.

Según trascendió, el hombre cayó en el patio delantero del edificio. Fuentes de la investigación se encontraban recabando testimonios de los vecinos que viven en los pisos 20 y 22, junto con el de Eduardo Fort (hermano de Ricardo) que fue el primero en llegar al lugar.

Desde el entorno familiar, extraoficialmente, se dio a conocer que Martínez se encontraba bajo un cuadro de depresión. Recientemente Felipe, el hijo de Fort, anunció sus planes de radicarse en Miami. Esta noticia, al parecer, lo habría golpeado anímicamente.

Hasta el momento, aún no hay precisiones acerca de si la muerte de Martínez se trató de un accidente o un suicidio.