La reacción de Wanda Nara al enterarse que la China Suárez le copió un electrodoméstico

image.png

Aprovechando que está en Argentina, Wanda fue consultada al respecto y sorprendió con su reacción. “¿Te enteraste que La China te copió la cocina?”, le preguntó una notera a la hermana de Zaira.

image.png cocina China, igual a la de Wanda

“No, no sé. Yo, con la marca de la cocina hice colaboraciones y trabajé en Italia. Es una marca italiana. Lo hacen para eso, para que el que le guste, la compre y nada, y se copien (risas), me parece bien. Yo, hace dos años hice con esa marca una colaboración y estarán contentos que tanta gente compre esa cocina que tengo yo”, le contestó, irónica.

Embed

La inesperada reacción de Wanda Nara cuando le preguntaron por la China Suárez

Wanda Nara llegó al país para celebrar el cumpleaños de su sobrina, la hija de su hermana Zaira Nara. La rubia aprovechó su estadía en Buenos Aires para cumplir con algunos trabajos, reforzar su marca de cosméticos y en una entrevista se refirió sin filtro a su nueva enemiga: la China Suárez.

A fines del año pasado, Wanda descubrió que la China se escribía con su marido Mauro Icardi y no dudó en hacer todo público para generar un mega escándalo. Si bien ya pasaron varios meses, las cosas aflojaron un poquito hasta que Nara sofrío el “hackeo” de sus redes y apuntó de nuevo contra la ex novia de Benjamín Vicuña.

Entonces, cuando una de las cámaras de LAM, América, la fue a buscar y Ángel de Brito le preguntó al respecto, la rubia no titubeo.

"Lo que pasó el año pasado con la China, no sé si te molesta escuchar su nombre, ¿ya es tema cerrado?", consultó De Brito.

"No, no me molesta. No hay nada más para hablar. La verdad es que ya se habló todo, algunas cosas fueron reales y otras que no. A mí me cuesta un poco caretearla. Pasó lo que pasó y se dijo. Obviamente, algunas cosas fueron exageradas y otras no", respondió Wanda.

"No, no hay facturas y nadie le debe nada a nadie. Yo conozco muy bien a los personajes de esta historia, entonces cada uno sabe cómo se maneja cada uno. Yo no tengo nada que decir de Mauro, al revés", cerró la rubia.