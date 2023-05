La reacción de Wanda Nara tras probar la salsa de una participante de MasterChef

La aspirante a cocinera le contó a la empresaria que una de las cosas que más la "flasheó" fue la comida. Por eso, le dijo a la conductora si quería probar su salsa: "¿Querés probar mi pasta de curry? Es picante. ¿Te animás? Dale, animate".

"A mí no me gusta la comida picante", aclaró Wanda. Sin embargo, Daniela insistió y le hizo probar un poquito de su preparación. Las cosas no terminaron como esperaba Daniela. "Qué hija de re mil que sos", se quejó Wanda. "Siento que me lo hiciste a propósito", agregó.

Daniela, entonces, buscó una excusa para justificarse: "No, Wanda, ¿cómo? Pero tenés que probarlo para experimentar la verdadera sensación tailandesa". "Pero si yo estuve en Tailandia, no quería probar la experiencia", respondió la conductora. "Está bien, para revivirlo y sentirte más cerca", le retrucó la concursante.

Cuando Wanda se alejó de la estación de la participante les dijo al resto que tenían que cocinar mejor que Daniela. Así, la escribana, entre risas, lanzó: "Wanda me odia ahora, así que voy a necesitar la protección de todo el resto de las personas del estudio".

La indignación de Damián Betular ante el comentario de uno de los participantes de MasterChef

Juan Francisco Moro superó uno de los desafíos de este martes en MasterChef (Telefe). Preparó una croque madame en 15 minutos, tal como lo pidió el jurado; sin embargo, el participante hizo un papelón ante Damián Betular al tener una pequeña dificultad para expresarse.

El jurado, integrado por Dolli Irigoyen, Damián Betular y Donato de Santis, probó los platos franceses realizados por los participantes y consideró que el guardavidas, oriundo de San Bernardo, había preparado el mejor.

“Me tenía confianza porque me gusta hacer este tipo de sándwiches. No sé qué decirte, si me lo esperaba o si estaba confiado”, reflexionó Juan Francisco.

La conductora Wanda Nara le preguntó sobre cómo encaró la prueba y si había tenido la oportunidad de viajar a Francia. “Conozco París pero no comí croque madame, comí los alfajorcitos que ahora no me sale el nombre… macarons”, contó el aspirante a cocinero. En ese instante, la cara de Betular se transformó. Sintió indignación, ya que los macarons son la especialidad del reconocido pastelero.

“Ya te va a tocar hacerlos, no te preocupes”, le aseguró Damián a Juan Francisco.