La reaparición de Roberto García Moritán en público y con una dura frase tras su separación de Pampita

No obstante, el periodista fue al hueso y le consultó cómo estaba a nivel “personal". "Estás pasando un momento complicado, ¿no?”, preguntó directo, y fue allí cuando Moritán asintió con su cabeza mientras ingresaba al auto que lo esperaba. “Sí, pero estoy muy metido en la función pública que es lo importante, cumplir con mi trabajo”, declaró cauto.

En tanto, cuando le consultaron si sabía cómo estaba Pampita, quien ya había volado a Chile, el empresario concluyó rotundo: “La verdad es que sé muy poco”, mientras cerraba la puerta del auto para dar por concluidas sus declaraciones.

Roberto García Moritán 1.png

RS FOTOS.

La palabra de Pampita sobre los chats con Moritán y su reacción cuando le preguntaron por Vicuña

Luego de confirmar este fin de semana su separación de Roberto García Moritán, Pampita decidió alejarse unos días de su vida en Buenos Aires y este martes viajó a Chile, para concentrarse en su carrera laboral.

Una vez que bajó del avión, la modelo se encontró con los medios de comunicación que la esperaban en el aeropuerto y habló con el programa Hay que Decirlo acerca de lo que la esperaba en su llegada al país.

"Muy, muy feliz, estoy con un proyecto hermoso que ya van a saber dentro de poco”, expresó en primer lugar sin dar muchos detalles.

Acto seguido, fue consultada acerca de las versiones que vinculaban amorosamente con Benjamín Vicuña y respondió: "No voy a contestar porque si no doy lugar a cualquier barbaridad que dicen, no voy a responder porque ya es ridículo”.

“Un gusto volver a Chile, muy contenta y espero volver muy seguido si Dios quiere, hay muchos proyectos y muchos sueños acá, a disfrutar de estar acá", continuó y se negó a hablar de su separación del político.