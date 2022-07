La reflexión de Karina Mazzocco tras el resultado de ADN de Carmen Barbieri y Alicia

Embed

Mazzocco fue contundente al referirse a la cobertura que la propia Carmen le dio al tema, más allá que no ocultó su malestar con A la tarde y decidió no dar más notas.

"Le mandamos un beso muy grande a Carmen. No vi el programa, pero me dijeron que ha hecho un show fantastico con esta situación. El resultado lo reveló en el último minuto de su ciclo", señaló la conductora.

Por último, Mazzocco marcó que espera que Alicia pueda conocer su verdadera identidad. "Ahora el tema es saber de quién es hija esta mujer", sentenció.

El descargo de Karina Mazzocco sobre la supuesta hermana de Carmen Barbieri

Hace unos días, en A la tarde, Karina Mazzocco habló sobre la supuesta hermana de Carmen Barbieri y fue tajante.

La conductora mencionó que Marina Calabró hizo referencia al enojo de la ex vedette tras la resonancia que logró el caso.

Mazzocco le agradeció la mencionó a la periodista, pero hizo una importante aclaración.

"Quiero agradecerle a Marina Calabró porque siempre tiene palabras muy generosas y cariñosas con respecto a nuestro programa y el contenido", comenzó diciendo la conductora de A la tarde.

"En el día de hoy también se extendió un buen rato, y nos viene bien, pero ella hizo referencia a cuestiones que tienen que ver con la fibra íntima que llega a tocar el contenido del programa", siguió.

Mazzocco remarcó que en A la tarde dan a conocer casos que le llegan de manera espontanea a la producción.

"Son temas que tienen que ver con la vida de las personas, eso lo sabemos perfectamente, pero nosotros no inventamos nada, compartimos información con la audiencia", añadió.

"Por ejemplo, la supuesta hermana de Carmen Barbieri se comunicó con nuestra producción, habló, ella es la que quiere saber su identidad, no inventamos nada. Es una información que puede herir susceptibilidades, pero no es nuestra intención. No queremos molestar a nadie, Carmen decidió estar enojada con la producción y conmigo, no se que le pasa. Nosotros simplemente somos un canal de comunicación", sentenció.