Se conoció el resultado del ADN de Carmen Barbieri con Alicia: ¿Son hermanas?

Así fue que sin dudarlo, la conductora aceptó realizarse la prueba de ADN correspondiente para darle y darse la oportunidad de conocer la verdad al respecto. Es por eso que tras algunos encuentros, las dos mujeres se hicieron la prueba genética el pasado 24 de junio. "Nunca me pasó una cosas así. Ya me hice el ADN. Siento una enorme emoción", comentó en ese entonces la ex vedette en diálogo con Intrusos (América TV).