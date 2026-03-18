Un jurado anunció su salida definitiva de MasterChef Celebrity en plena gran final

Donato De Santis

También tuvo palabras especiales para la conductora: “Sos una persona increíble con corazón, generosidad y excelencia ”.

Visiblemente emocionado, el chef no se olvidó de nadie y extendió su reconocimiento a todo el equipo del programa y a quienes pasaron por sus cocinas: “Y sobre todo al público, con críticas buenas y constructivas, que siempre estuvo presente y me acompañó”.

La reacción fue inmediata. Betular, Martitegui y Wanda no pudieron contener las lágrimas y se acercaron a abrazarlo en un momento cargado de emoción. Mientras tanto, los finalistas debieron recomponerse rápidamente para continuar con la competencia en una final que, además de definir un ganador, se transformó en un homenaje al histórico jurado.

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Cómo fue la historia de Donato de Santis en Argentina y en MasterChef Celebrity

Nacido el 5 de marzo de 1964 en Milán, Italia, Donato de Santis comenzó su camino en la gastronomía en 1980. Su carrera lo llevó por distintos destinos, incluyendo Estados Unidos, donde trabajó en la reconocida Casa Casuarina en Miami Beach, propiedad del diseñador Gianni Versace.

En el año 2000 se instaló en Buenos Aires, ciudad donde desarrolló gran parte de su carrera mediática y gastronómica. Allí no solo dio clases, sino que también fundó su restaurante Cucina Paradiso y se convirtió en una cara conocida de la televisión a través de señales como El Gourmet.

Su desembarco en MasterChef Argentina en 2014 marcó un antes y un después. Desde entonces, fue una pieza clave del formato junto a Germán Martitegui y, en distintas etapas, Christophe Krywonis y Damián Betular.

A lo largo de los años, fue parte de todas las versiones del reality, incluyendo MasterChef Celebrity, MasterChef Junior y las ediciones más recientes con Wanda Nara como conductora. En total, participó en 10 temporadas, consolidándose como uno de los pilares del ciclo.

Ahora, con su anuncio en la final, Donato de Santis cierra una etapa icónica en la televisión argentina, dejando una huella imborrable en uno de los programas más exitosos de Telefe.