La repudiable actitud de Roberto García Moritán cuando Pampita lo invitó a una misa por Blanca Vicuña

Pampita también difundió chats con Moritán para demostrar que hasta esa fecha todo estaba muy bien entre ellos. En esos chats, un detalle llamó la atención de los usuarios en las redes.

En una conversación del 7 de septiembre se desprende que la modelo había invitado a su pareja a un evento para recordar a Blanca Vicuña, que murió el 8 de septiembre de 2012.

Lo que causó desconcierto es lo que le responde Moritán a Pampita. “No te olvides de pasarme la dirección de a dónde tengo que ir, amor. ¿Es una misa? No entiendo”, fue la contestación del empresario.

Para muchos, Moritán tuvo una actitud repudiable con su pareja y no recordó que cada 8 de septiembre tanto Pampita como Benjamín Vicuña realizan una misa o un evento íntimo en memoria de Blanca.

“Quizás es muy rebuscado o hilar fino, pero además de la pregunta del final, la respuesta de: ‘A dónde tengo que ir’, me suena a que fue con la peor de las ondas”; “No me había percatado del ‘¿Es una misa?, no entiendo’, es el mayor ‘Amiga, date cuenta’ de la historia. En la foto yo la veo re triste, ahora entiendo que era por esa fecha”, fueron algunos de los comentarios que se replicaron en las redes al conocer esa conversación entre el empresario y la modelo.

El inesperado gesto del hermano de Roberto García Moritán tras la separación con Pampita

La separación es de Roberto García Mortián y Pampita es un hecho. Durante el fin de semana, el empresario y la modelo confirmaron que la ruptura es definitiva.

"Hace un tiempo ya que Carolina y yo nos hemos separado", expresó el ministro de la Ciudad de Buenos Aires en un comunicado. Luego, la diosa de las pasarelas fue contundente al aclarar la fecha exacta del fin de la relación.

"Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha", sumó Pampita, que habría tomado la determinación de separarse por las infidelidades de Moritán.

En medio de los pormenores de la ruptura, Francisco, el hermano del empresario, le puso like picante a un posteo de un emprendimiento de remeras. Dicha publicación muestra un diseño con la frase: "Dejen de gorrear a Pampita".

