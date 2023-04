La respuesta de Nacho y La Tora ante los fuertes rumores de separación que enfrentan

Además, La Tora habló del posible llamado de Marcelo Tinelli para participar del Bailando 2023, y aunque definió al conductor como "uno de los mejores", aseguró que su perfil no corresponde al del certamen.

Embed

Nacho, por su parte, recién llegado de Uruguay con su padre, Rodo, habló de su futuro en la rama digital, y confirmó que no formará parte del Bailando.

"Jode Mora diciendo que somos unos cornudos, es un chiste interno entre nosotros", dijo sobre los rumores, y declaró muy enamorado que "me encanta Lu, es una persona hermosa y estoy muy feliz con ella", dijo.

Embed

El terrible mensaje a la Tora que alimenta rumores de crisis con Nacho Castañares: ¿Infidelidad?

La Tora Lucila Villar y Nacho Castañares fueron una de las parejitas que se formó dentro de la casa de Gran Hermano 2022 con el correr de los días de convivencia y encierro.

Lo cierto es que una vez finalizado el reality de Telefe, ambos siguieron con su vida fuera del programa y si bien nunca formalizaron la relación, todo parece indicar que no estarían pasando por un buen momento.

En recientes declaraciones al programa A la Barbarossa, Nacho habló sobre los permitidos en su relación con la Tora y fue contundente con su casi inflexible postura.

Embed

"No, no formalizamos, seguimos como dijimos la otra vez. Pero estamos muy bien, nos estamos viendo seguido y compartiendo un montón de cosas. Vamos muy encaminados", dijo quien quedó segundo en la final del reality.

Y remarcó: "No hay permitidos, es como una dieta estricta. Si ella quiere, está en todo su derecho... Yo las dietas siempre las hago estrictas, cumplo el régimen. Basta que me agarra calor, me pongo nervioso".

Sin embargo, una imagen que subió a Instagram la ex Gran Hermano 2022 Mora Jabornisky alimentó aún más los rumores de crisis entre la Tora y Nacho.

Mora fotografió a su amiga tomando un trago en un bar sonriendo y agregó la categórica frase, incluso arrobándola: "Cornuda número 1", lanzó picante en sus historias.

¿Hubo infidelidad de Nacho?