La revelación de la hija de Piñon Fijo tras la feroz guerra familiar: "No me quedó más remedio que..."

En sus redes sociales, Piñón publicó un mensaje, en el cual dejaba en evidencia que Sol no dejaba acercarse a su nieta, Luna. "Mi loquita hermosa, nos volvemos a ver y disfrutaré de tus abrazos. #derechodenietos #derechodeabuelos", decía el mensaje.

La respuesta de la hija del artista no se hizo esperar: "Hace 8 meses que no veo a mi padre porque está desaparecido de nuestras vidas después del último de tantos maltratos (en mi semana 32 de embarazo). Y fue el último porque me animé a poner un límite a las humillaciones crónicas desde 35 años. Esa fue mi única decisión concreta hasta el momento. Jamás le prohibí ver a los nietos".

Sol Gómez habló del duro enfrentamiento con su padre, Piñón Fijo

En una nota con Mitre Live, Sol Gómez habló sobre la feroz pelea que vivió con su padre, Piñón Fijo, en agosto del 2022. La animadora infantil dijo que ya no quiere volver a meterse en el tema, pero reconoció que, en ese momento, decidió exponerse para contar su verdad.

“Yo he decidido no hablar del tema más de lo que ya hablé, más de lo que me expuse. No quise hacerlo en su momento pero no me quedó más remedio, y desde ese momento he decidido no exponerme más”, afirmó.

Sol indicó que recibió muchas críticas por sus declaraciones sobre su padre. Incluso, hubo quienes pensaron que todo fue para buscar abrirse camino en el medio. "Lo hice para cuidarme emocionalmente y para cuidar a mi familia, mi casa, mis hijos. Nunca quise exponerme desde ese lugar. Hay gente que ha interpretado que yo he comenzado con mi carrera desde lo que pasó el año pasado en cadena nacional y no, hace seis años que me animé a emprender este camino de independencia”, agregó.

Por último, la hija del artista aseguró que la diferencias que tuvieron son "temas tristes", que hoy prefiere dejar en la intimidad de la familia. “No quiero hablar más de ese tema, a cada periodista que me ha preguntado y a partir de lo que pasó el año pasado es inevitable la pregunta. No quiero ahondar y hay gente que me está mirando, mi mamá cuidando a mi hijo y la otra abuela también, no quiero ahondar en esos temas tristes. Perdón pero no quiero hablar, siempre quise que esté puertas para adentro y me tuve que exponer y no me gustó", cerró.