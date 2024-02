La revelación de Mimi Alvarado sobre la enfermedad que padece desde los 12 años

Asimismo, la pareja de El Tirri desde hace 18 años detalló que “ya desde chiquita venía con mambos. En el colegio era muda, no hablaba. Me tuvieron que cambiar de colegio y mis papás estaban preocupados. Después me volví medio hipocondríaca”, sobre lo que luego sabría que lo suyo se denomina "depresión del panda".

En tanto, Mimi recordó que a los 22 años, antes de venir a la Argentina, vivió una situación límite: “A un vecino le agarró un infarto, me empezó a agarrar taquicardia y comencé a pensar que me iba a morir. Eso me dio un estrés tan fuerte que me derivó a un ataque de pánico”.

Fue allí cuando Mariela Mimi Alvarado consultó a un psiquiatra, donde le diagnosticaron "la depresión del panda", que según ella misma explicó "te viene de tanto sobrepensar, de la nada".

Por último, la cuñada de Marcelo Tinelli confió que aquí en Argentina ya tiene "una cita con un psiquiatra porque últimamente estoy muy irritada. Yo me autocontrolo y conozco mucho el cuerpo".

El Tirri y Mimi Alvarado contaron la divertida historia de cómo se conocieron: "No la conté nunca"

A comienzos de febrero, Fer Dente recibió en su Noche al Dente (América TV) dos invitados de lujo. Luciano El Tirri y Mimi Alvarado pasaron por el living del programa y se divirtieron contando grandes historias.

Entre ellas, dieron todos los detalles de como inició su historia de amor en el año 2007, y el primo de Marcelo decidió contar por primera vez como surgió el apodo de Mimi para su novia.

“Una pareja que nace en un boliche, que se conocen ahí y se amasa por Messenger. Eso nos delata la edad a todos...”, insinuó el conductor al recordar que ambos llevan 18 años juntos.

El Tirri y Mimi Noche Al Dente

De esta forma, Luciano se remontó a aquellos años y comentó: "¿Sabes de dónde sale el apodo Mimi? Hay una cosa que no la conté nunca. Yo tenía la computadora con el Messenger y me desconectaba, me contactaba, pero ella tenía un truco que sabía si yo la bloqueaba o no. Yo no tenía idea”.

“Estaba tan enamorado que no lo podía…. Luciano se hacía el misterioso y me hacía esos jueguitos mentales que me parecen de idiota. A mi me gusta que me vengan de frente porque voy de frente. Entonces me día te amo te extraño y después se desconectaba y me bloqueaba”, acotó Mimi.

“Voy de frente ahora. Pero un día, me sentí culpable porque ella me dijo 'yo se te conectas y te desconectas'. Entonces yo estaba con la computadora y le pongo 'mi mi' pero se me rompió una tecla, yo quería ponerle 'mi amor perdón' y quedó Mimi. Ahí nace el Mimí oficial”, remató Luciano.