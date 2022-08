La reveladora confesión de Florencia Peña en LAM: "Me hubiese ido mejor si..."

Como es costumbre, la actriz no le esquivó al tema de la grieta, sobre todo en una semana clave para el futuro de la política argentina. Así, se refirió en particular a su visita a la Quinta de Olivos en plena cuarentena, cuando en 2020 no se podían generar estos contactos o romperse las burbujas sanitarias, y fue tajante con respecto al “ojo” periodístico: “Yo fui parte de una operación mediática”, dijo, y aseguró ser víctima de la cancelación “por decir lo que piensa”, aunque reconoció, “me hubiese ido mejor si me callaba”

Embed

Flor habló de Casados con hijos en el teatro, y se refirió a la polémica con Erica Rivas: “Lamenté mucho que no pudieran encontrar un punto de equilibrio”, dijo en referencia a la frustrada participación de la actriz en su legendario personaje de María Elena, en la versión teatral de la sitcom.

Sobre el final de la entrevista, la actriz y animadora se cruzó brevemente con Fernanda Iglesias y Yanina Latorre, que cuestionaron su manera de ver la política, cada cual de una vereda opuesta.

A su vez, muy contenta por el presente laboral que atraviesa, Flor Peña adelantó que se casará con fiestas "en Salta y Buenos Aires", y celebra todos los días el amor con Ramiro Ponce de León, con quien lleva nueve años en pareja y tiene un hijo en común, Felipe.

Embed

Florencia Peña volvió a Instagram "recargada" y cuestionó la suspensión de su anterior cuenta

Florencia Peña había manifestado toda su indignación con Instagram hace un mes cuando se dio cuenta que habían suspendido su cuenta nuevamente por el contenido que subía a las mismas.

"Por estas 2 fotos me volvieron a cerrar la cuenta de @instagram … De verdad????", precisó la conductora de La Pu*@ Ama, América Tv. Y añadió: "Segunda vez en 2 meses y medio ¡Que raro ser la única cuenta verificada con 6M de seguidores en @instagram a la que le bajan la cuenta!".

Y remarcó: "No subo fotos muy distintas a las que suben otrxs; ¿por qué conmigo? ¿a quién le molesta tanto? ¿Cuánta energía vital les llevo? PODRÁN???".

Lo cierto es que este lunes, Florencia Peña abrió su nueva cuenta en Instagram (@soyflorpe) y subió una imagen con un fuerte mensaje: "Volver a empezar. Recargada. Esta foto me define (no importa cuando veas esto). Reír me hizo invencible, no como los que siempre ganan sino como los que nunca se rinden. #fridakahlo #RECARGADA", indicó desafiante.

Y luego en otro video explicó: "Si están del otro lado porque es porque ya me están siguiendo, o porque son curiosos o curiosas o porque están por denunciarme, de cualquier manera acá estoy".