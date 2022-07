Suspendieron otra vez la cuenta de Florencia Peña en Instagram: "¿De verdad?"

"Esta página no está disponible", aparece en la cuenta de Instagram de Florencia Peña, lo que motivó un certero mensaje a pura bronca de la animadora.

flor peña.jpg

"Por estas 2 fotos me volvieron a cerrar la cuenta de @instagram … De verdad????", precisó Florencia Peña. Y añadió: "Segunda vez en 2 meses y medio ¡Que raro ser la única cuenta verificada con 6M de seguidores en @instagram a la que le bajan la cuenta!".

Y remarcó: "No subo fotos muy distintas a las que suben otrxs; ¿por qué conmigo? ¿a quién le molesta tanto? ¿Cuánta energía vital les llevo? PODRÁN???".

Aquí una de las imágenes por las que suspendieron la cuenta de Flor Peña en Instagram.

flor peña 1.jpg

La palabra exclusiva de Florencia Peña sobre Divas Play

En diálogo con PrimiciasYa, Florencia Peña se refirió a su desembarco en el sitio para mayores de 18 años, Divas Play, y le contestó a quienes la critican: "Hay personas que prefieren que adores a Hitler a que te muestres como sexual", arrojó.

Luego, comentó: "Yo creo que se habla tanto de Divas Play porque lo estoy haciendo yo. Esto es más viejo que el pan, existe onlyfans hace años... Divas Play es una nueva plataforma que me mandé yo sola, yo siempre me mando de una y no tengo prejuicios. Me chupa todo un reverendo huevo. Entonces algunos se empezaron a rasgar las vestiduras diciendo 'qué me pasa'... Y me pasa que soy esta que soy, ¿a quién le hago daño? No estoy yendo por las casas a que me vean desnuda y obligando a que me vean la con... Si vos queres pagar, lo pagás y ves. El que no quiera verme así, un besito en la cola y listo".

"Yo las únicas explicaciones que tengo que dar en la vida es cuando yo haga algo que le afecte a alguien. Pero cuando tiene que ver con mi vida, no tengo que dar explicaciones. Yo soy muy libre con mi cuerpo, ya se dieron cuenta: dos fotos vestidas y ocho en culo. Esto soy, soy un culo, una mamá, una actriz, una actriz que canta, una actriz que baila... Soy tantas cosas que también soy un culo. Y mientras tenga ganas de mostrarlo, lo mostraré", sentenció.

Por último, Flor Peña remarcó: "Me parece que hay que bajar un poco el tono y las críticas son porque lo hago yo. No pueden encasillarme, creen que si soy una actriz relativamente seria, no debría hacer eso. Y si me muestro desnuda soy una prostituta y así tratan de encasillarnos a las mujeres, en esos lugares. Yo no soy de ningún lugar, estoy en todos y en ninguno. Igual estoy acostumbrada a las críticas y le doy pelea siempre a la vida como es el lema del programa que hago ahora en América, La Pu*@ Ama. Desde hace un tiempo a esta parte me encontré a mí y soy esta. No entiendo esa gente que pierde el tiempo en criticarme, yo no soy así y me gusta que América me dé un espacio así para este programa".