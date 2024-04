La reveladora teoría de Flor de la V sobre por qué Sofía Martínez y Diego Leuco no blanquean su ruptura

"Para mí no quieren confirmar la separación, no quieren decir ya está", sugirió Flor. La panelista Laura Ubfal, en tanto, sostuvo: "Lo que pasa es que tienen campañas conjuntas. Y es que hasta después de separados vendían mucho. Les iba bárbaro juntos".

"Había campañas buenísimas. Si vos mirabas sus redes tenían un montón de campañas publicitarias juntos. Evidentemente tenían contratos, hay que respetarlos y entonces no quieren blanquear que están separados. En lo afectivo no están más juntos, esto es real", detalló Ubfal.

Inmediatamente, Pampito, que es muy amigo de Leuco, reveló: "Diego se ponía mal porque se inventaba mucho. Tal vez me va a putear por lo que digo. Tiraban cualquier fruta, y él se está acostumbrando a esto. Había mucho invento de lo que había pasado él con Sofi, y eso lo angustiaba mucho".

Sofía Martínez sorprendió al hablar de Diego Leuco: "Seguimos..."

Sofía Martínez volvió a hablar sobre su relación con Diego Leuco. La periodista deportiva, que se mostró devastada hace unos meses cuando se terminó la relación y la convivencia, reveló que siguen charlando.

Además, se animó a bromear con la Selección Argentina y su presente con Diego. “El otro día lo escuché a Dieguito. Me encanta la cara que ponés cuando te lo nombro… Qué tal la última vuelta olímpica”, le preguntaron a Sofía.

Entonces, Martínez respondió que no hay ese tipo de encuentros entre ellos, en referencia a lo sexual. “No hubo. La última vuelta olímpica fue en Qatar y fue la mejor de todas. La última que hubo”.

“Nos seguimos hablando, sí”, admitió la rubia y agregó: “No, amistad no. Creo que no es amistad, me parece”.

Y, finalmente respondió que “Seguimos igual que antes”, con esto aseguró que está todo bien pero no siguen juntos.