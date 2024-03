Sofía Martínez denunció que fue acosada en la puerta de la radio: "Siempre hay que estar atento"

"La semana pasada, dos días, vino una persona acá especialmente preguntando por mi, queriéndome acompañar al auto, pidiendo el número de teléfono y con una mirada que a mi me asustó”, contó.

Y puntualizó: “Esto fue jueves y viernes. El lunes salí y lo veo venir otra vez pero bueno, venía justo con el director de la radio y le dije que me acompañe al auto. Ahí medio que me llamó, quería hablar conmigo pero la realidad es que no se cual es la intención, quizás un susto para estar atentos”.

Sofia Martinez sufrio acoso

“Me llamó la atención que me pida el teléfono, le dije 'escribime por redes sociales' y ahí decía 'pero ¿por qué no?, déjame acompañarte al auto', más invasivo desde ese lado. Le dije que me tenía que ir porque tenía que ir a laburar, que estaba llegando tarde, cosa que es cierta, ahí por suerte todo paso, me metí en un kiosco y después me fui", siguió.

Finalmente, dio un consejo para aquellos que pasen por una situación similar y expreso: “Siempre hay que estar atento, y para mi, hablar con la persona que te rodea, no solamente uno estar atento sino también por ahí hablar con él seguridad de la puerta, que la radio esté al tanto, me parece que vale para mí y para cualquier otra que lo puede vivir en su trabajo”.

Sofi Martínez reveló al aire, sin querer, qué le dijo a Diego Leuco al separarse

Fue allá por el mes de octubre cuando los periodistas Sofía Martínez y Diego Leuco confirmaban su separación tras dos años en pareja. Desde entonces muchas fueron las especulaciones sobre las causas de la ruptura.

En tanto, por estas horas cuando Leuco precisamente salió a desmentir las versiones de romance que le adjudicaron con Yoyi Francella, compañera de aire en Luzu TV, fue Sofi quien de alguna manera se refirió nuevamente a la ruptura con el ex conductor de Telenoche, dando a entender que habría sido ella quien tomó la decisión.

Todo sucedió en el programa Perros de la calle, donde participa Martínez. En una de las habituales charlas del ciclo radial de Urbana Play debatían sobre el engorroso momento al tener que terminar una relación. Fue allí cuando Sofía deslizó: “Si vos sabés que vas a dejar a alguien, el tema es dónde… ¿Lo citás en un bar? ¿Vas a la casa de esa persona? ¿Le decís que venga a tu casa?”.

“En tu casa, no. Porque después la tenés que echar de tu casa… Y vos te podés ir de la casa de él”, intervino Andy Kusnetzoff, mientras que Harry Salvarrey agregó: “Yo, igual, si llorás, no te dejo. No puedo”. “¡Es muy difícil! Y hay una pregunta que para mí es muy difícil, cuando dejás, que es cuando te dicen '¿no me amás más?'", confesó la periodista deportiva.

“La respuesta para mí es muy clara y es 'Sí, te amo, pero como dice (Gabriel) Rolón, a veces con el amor no alcanza'. Si citás a Rolón, nadie te va a pelear”, sugirió picante entonces Andy, e inesperada e instintivamente a Sofí Martínez se le escapó: “Sí, bien… ¡yo hice lo mismo!”.