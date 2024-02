La romántica foto con la que Juana Viale blanqueó su noviazgo con el hijo de un reconocido deportista

La conductora y el activista se fueron hace un tiempo de vacaciones a Chile, y pasaron por Chubut para participar de una campaña de concientización que tenía como objetivo disminuir la suciedad de las playas de la Península Valdés.

Yago Lange es activista por el medio ambiente y lidera varios proyectos, como por ejemplo el de la limpieza en las costas del Río de la Plata y el del océano Atlántico en la Patagonia.

Juana Viale y su novio_ historia de Instagram.jpg

Marcela Tinayre habló de la maternidad y del vínculo con su hija Juana Viale: "No es que sea rebelde..."

Este martes la conductora Marcela Tinayre tuvo un mano a mano con Ángel de Brito en LAM (América TV) y habló de la maternidad y de las personalidades de sus hijos.

“Soy muy hinchapelotas”, se definió como mamá y agregó: “A Rocco que tiene 21 le digo ‘te tocó esto, eh’. Yo sigo de cerca, y soy re mamá y re abuela”.

Acto seguido, el conductor del ciclo le consultó cuál de sus tres hijos, Rocco Gastaldi, Juanita y Nacho Viale, es más resistente a sus seguimientos. “A medida que crecieron lo que hago es decir: ‘yo te voy a dar mi opinión, si querés tomala, si querés no', pero no digo más ‘no hagas esto’. Lo que hacía cuando eran chicos no lo hago nunca más”, contó la hija de Mirtha Legrand.

“Yo quiero vivir más liviana en la vida, disfrutar de muchas otras cosas, relajada, sacarme el formalismo de encima, el formalismo de ser mamá, abuela”, explicó sobre cómo quiere encarar su vida en este momento.

Ahí, Ángel le preguntó por Juana y su rebeldía que solía mostrar con la prensa: “No, Juana no es que sea rebelde, es muy parecida a mí porque es super independiente. Yo crié hijos super independientes, super libres sabiendo que las consecuencias en ellos iban a ser más pesadas”.

"¿Pero nunca fuiste de decir cuándo te casás, cuándo vas a tener hijos?", le preguntó el periodista. Y agregó: "Jamás. A Nacho le hincho únicamente, le digo 'me encantaría tener un chinito así como vos'", respondió.

"¿Y no tiene ganas de ser papá todavía?", quiso saber Ángel. "No, no. No dice que tiene tres sobrinos que ama”, reveló Marcela. "¿Pero no va a tener hijos?", le preguntaron las angelitas y el presentador. "Qué sé yo", les contestó.