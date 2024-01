El extremo cambio de look de Juana Viale en su regreso a la televisión: "Controversial"

La conductora además reveló que el vestido que llevaba puesto, corto y de color verde limón, era del diseñador Gino Bogani. Sin embargo, el outfit le jugó una mala pasada.

Mientras mostraba detalles del vestido, Juana tuvo un percance con su escote y casi muestra todo su pecho. “Es muy traicionero, Bogani no me deja abrir mucho los brazos”, bromeó.

Los invitados de este primer programa del 2024 fueron los actores Luis Brandoni, Maria Valenzuela, Benjamin Amadeo y Julieta Nair Calvo.

El incómodo momento que vivió Luciana Geuna cuando Juana Viale le preguntó por su café con Alberto Fernández

Este domingo la periodista Luciana Geuna estuvo como invitada en Almorzando con Juana (El Trece) y vivió un incómodo momento cuando la conductora le preguntó por el café a solas que tomó con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos.

“¿Y qué piensan? ¿Es real o no es real el decreto que firmó Alberto por su partida a España y por la seguridad allá?”, les consultó a sus invitados Juana Viale.

“Mirá, vos sabés que justo yo lo vi la última semana de gestión para preguntarle un poco cómo va a ser su vida, una conversación en off”, comenzó diciendo la periodista.

Y agregó: “No fue una nota, fue un café, pero en ese momento yo le dije bueno, pero pará, se me ocurrió ahí naturalmente, nunca pasó, ¿vos te vas a llevar a la custodia a vivir con vos?”.

“Este café, por ejemplo, ¿fue en un lugar público o es en un lugar privado?”, quiso saber la nieta de Mirtha Legrand. “Fui a la Quinta de Olivos”, contó Geuna. “Se puso colorada”, observó el periodista Edgardo Alfano, quien también estaba en la mesa.

“No, porque me da vergüenza porque es un off, no tendría que haber llegado hasta acá, pero bueno…”, se justificó Geuna.