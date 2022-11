La romántica foto de Laurita Fernández y Peluca Brusca en el camarín

El productor de Bienvenidos a bordo, El Trece, compartió la postal en sus historias de Instagram: "Gracias, gracias, gracias", expresó arrobando a la conductora junto a varios corazones.

Y ella compartió también la historia y agregó videos de lo bien que la pasaron en el show, agarrados de la mano, vibrando con cada canción y a pura sonrisa.

Lo cierto es que ahora, la pareja compartió una foto en la intimidad del camarín de la conductora. En la selfie frente al espejo, se lo puede ver a Peluca abrazando de atrás a su novia mientras se maquillaba y expresó junto a emojis de corazones: "Mis ojeras y vos @holasoylaurita. Tanto".

Están a pleno.

Peluca Brusca se la jugó ¡Y le declaró públicamente su amor a Laurita Fernández!

Interceptado por el móvil de Nosotros a la mañana, el Pollo Álvarez felicitó a Peluca Brusca por la confirmación de su noviazgo con Laurita Fernández.

“Te voy a decir una cosa, lo que pasa es que los quiero mucho a los dos. Muchas veces, yo no hago preguntas y digo cosas al aire, Pelu. Le tengo fe a esta pareja, loco. No me pregunten por qué. ¿Viste que hay veces que le tenés fe a una pareja y hay veces que no? Si no lo tuviese, no lo diría tampoco, pero le tengo fe”, deslizó el conductor.

Fue allí cuando Peluca Brusca se la jugó y subió la apuesta: “Mirá, yo le tengo una fe bárbara. Así que si vos le tenés fe y todos los que me conocen le tienen fe, yo la tengo también. Cuando estás con alguien y todas las charlas tienen algo en común… Viste que a veces hay esa especie de competencia cuando los dos trabajan de lo mismo o en televisión, y en mi caso no siento que sea así”.

“Creo que me complemento. Me encanta que ella me diga ‘Pelu, esto no está bien’, o ‘¿por qué no sumamos esto?’. Y a mí me encanta decirle ‘dale para delante’, o ‘fijate esto’. Si eso funciona y todos sabemos el rol que ocupamos, buenísimo. Nuestra relación laboral no cambia, sí a veces es medio raro cuando sentís que querés darle un beso o tocarla porque al lado están tus compañeros de laburo”, concluyó el productor y nuevo novio de Laurita Fernández completamente enamorado.