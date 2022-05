La salud de María Valenzuela tras denunciar mala praxis

Este viernes, María Valenzuela estuvo de invitada a LAM y contó como se está recuperando de su mala praxis. “En poco tiempo subí nueve kilos, este pantalón me quedaba enorme y ahora me queda bien”, contó entusiasmada.

María Valenzuela

Cómo se encuentra hoy María Valenzuela

“Me siento bárbaro. Me encanta Malena (su hija) que ayer me dijo: ‘Te veo tan bien… me pone tan feliz’. Tengo que estar feliz porque mis hijos son felices viéndome bien”, dijo.

Además, recordó cómo fue verse tan flaca por el bajo peso que estaba teniendo. “Yo esquivaba los espejos. Terminaba de bañarme y pasaba de largo. Sabía cómo estaba físicamente. Esto duró tres años porque tocó la pandemia y no había odontólogo que te viera la boca”, reveló.

“El doctor que me atendió no apareció (desde que hizo la denuncia pública). Le mande una carta documento a La Plata, porque él atendía allá, y me la rechazaron. Nunca me quiso dar la aseguradora”, recordó.