El enojo de María Valenzuela por las versiones sobre su estado de salud.

Allí, María decía que debía someterse a una operación mamaria porque le estaba trayendo algunos problemas. Sin embargo, tras esta información, la artista salió a aclarar como se dio esa conversación.

En Twitter, Ángel de Brito contó que Valenzuela se comunicó con él para aclarar que el material que compartieron estaba editado: "Ayer me escribió María Valenzuela por las versiones sobre su salud. Me dijo que el audio que difundieron era privado y no para pasar al aire, y que encima estaba editado". Luego, también se quejó porque "ni un periodista la llamo para chequear".

Angel De Brito María Valenzuela.jpg

El problema de salud que tiene María Valenzuela

En las últimas horas, la actriz María Valenzuela explicó que desde hace tres años vive un calvario por un tratamiento odontológico mal realizado. Según detalló, un profesional le implantó muelas de vaca y eso le provocó una pérdida considerable de peso.

"Tengo muelas de vaca (lisas) que no me permiten partir la carne”, detalló la reconocida actriz al tiempo que explicó que el dolor que tiene en su boca es tan grande, que no puede comer.

"El odontólogo se llama Manuel. Por razones legales no puedo decir su apellido", indicó la actriz en su relato. "Manuel, estoy pesando 35 kilos y en estos tres años ya me internaron varias veces. Manuel te suplico que des el nombre de tu aseguradora y este infierno se termina. Manuel, yo no me puedo morir ahora porque todavía me quedan cosas que hacer en este planeta. Te suplico que tengas piedad de mí".