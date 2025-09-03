La sincera revelación de Juana Repetto sobre su embarazo: "Me siento horrible"

Sobre el clip, además, escribió: “Primer embarazo que me siento horrible. Quizás es el agotamiento de la mudanza, el estrés, el vivir en lo de mi vieja de paso o no sé qué. Pero me siento bastante mal, ¿qué más?”.

La actriz atraviesa un momento de grandes cambios: una separación reciente, una mudanza exigente, el cuidado de sus hijos y ahora un embarazo que, según ella misma expresó, le está pasando factura física y emocionalmente.

juana repetto

Juana Repetto reveló el problema de salud que la afecta durante el embarazo

Juana Repetto utilizó sus redes sociales para compartir con sus seguidores algunos detalles sobre un complejo episodio de salud que atraviesa durante su embarazo. La actriz decidió abrirse con sinceridad y contar cómo se sintió en las últimas horas.

En ese contexto, Juana relató: “Hoy amanecí mejor, pero estuve muy mal. Me levanté con mucha congestión, tipo estornudo, gripe. Después tuve febrícula, 37 y medio, pero que para mí es volar de fiebre porque yo quedo de cama mal“.

“Mi temperatura normal es menos de 36 en general. Con 37 y medio yo estoy como deshecha“, añadió, explicando que se despertó cerca de las tres de la mañana completamente transpirada y con una sensación de sobresalto.

La actriz también describió el caos que reinaba en su habitación esa noche: “Estaban los chicos cada uno en un lugar de la cama. Se quedaron dormidos con la tele prendida. Un desastre. Es que bueno, mucha cosa, ¿viste? Largué la noticia y se me bajó todo junto. El cuerpo me dijo que frene un toque. El cuerpo me exigió frenar”.

Hace unos días, Juana sorprendió a sus seguidores con una publicación que generó revuelo, en la que escribió: “Otras mujeres recientemente separadas; yo recientemente separada”, acompañando la frase con una imagen de varios test de embarazo positivos, dejando en claro que atraviesa un momento de grandes cambios personales.