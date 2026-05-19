Evangelina Anderson deslumbró con su impactante y nuevo look en los Martín Fierro: las fotos

En cuanto al vestuario, la modelo también se destacó con una apuesta impactante. Lució un vestido negro strapless, confeccionado con paillettes y transparencias estratégicamente ubicadas, que realzaron su figura. El diseño sirena, ajustado al cuerpo y de acabado brillante, aportó glamour y sofisticación a un estilismo que remitió directamente a la estética hollywoodense. El escote corazón, además, permitió que el protagonismo recayera sobre el nuevo corte de cabello y la zona del cuello y los hombros.

Evangelina Anderson MF 2

Sin recurrir a accesorios excesivos, Evangelina Anderson logró que el contraste entre el negro intenso del vestido y el brillo delicado de las lentejuelas fuera suficiente para captar la atención. La combinación entre un peinado simple y un look de alto impacto terminó de consolidarla como una de las figuras más destacadas de la ceremonia.

Durante toda la noche, la modelo se mostró relajada y segura frente a los fotógrafos, posando con soltura y una leve sonrisa. Más tarde, también disfrutó de la ceremonia y celebró la premiación del ciclo que se llevó una estatuilla en la categoría Reality.

Evangelina Anderson y sus compañeros de MasterChef en los MF

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Cómo hizo Ian Lucas para no cruzarse con Evangelina Anderson en los Martín Fierro 2026

Los Premios Martín Fierro 2026 dejaron momentos de emoción, glamour y también algunas situaciones incómodas entre figuras del espectáculo que coincidieron en el Hotel Hilton para la gran fiesta de APTRA.

Uno de los cruces más esperados de la noche era el de Evangelina Anderson con Ian Lucas, luego de toda la repercusión que generó su vínculo tras coincidir en MasterChef Celebrity, el reality gastronómico conducido por Wanda Nara.

Durante la ceremonia, el joven cantante ganó la estatuilla como revelación por su participación en el ciclo y luego recorrió el salón para dar distintas entrevistas. Fue allí cuando las cámaras de PrimiciasYa registraron un llamativo momento.

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Mientras Evangelina Anderson estaba siendo entrevistada por Grego Rossello en uno de los sectores del evento, Ian Lucas permaneció a pocos metros de distancia detrás del decorado, esperando que terminara la nota para recién avanzar por ese lugar.

Según pudo verse en el video exclusivo, el influencer evitó en todo momento cruzarse cara a cara con la modelo. Recién cuando ella dejó el espacio, él apareció para continuar con sus compromisos dentro de la ceremonia.

La situación rápidamente llamó la atención de los presentes y volvió a poner el foco en la tensión mediática que ambos protagonizaron en el último tiempo tras su paso por el exitoso reality culinario.