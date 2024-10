La sorprendente confesión de Araceli González y Fabián Mazzei tras 10 años de matrimonio: "Necesitamos..."

Luego, al irse hace otro lado del estudio con Fer Dente, Araceli explicó que pasan mucho tiempo juntos por trabajo, que incluye un nuevo negocio de maquillaje que comparten. “Estamos trabajando mucho juntos, necesitamos aire, ¿entendés?”, confesó la actriz ante la atenta mirada de Mazzei.

Embed

Y luego amplió con una sonrisa: "Ayer me fui sola de la oficina porque no puedo estar todo el tiempo viéndolo pero lo amo eh... Pero a la noche se me está durmiendo muy temprano”.

Fer Dente le preguntó antes a Araceli González si alguna vez le tuvo que "parar el carro" a alguna famosa que le haya "tirado onda" a Fabián Mazzei y ahí admitió: "Hay distintas cosas con distintas intensidades".

Y contó una divertida anécdota al ver una película de Brad Pitt y que esa famosa se hacía la asustada por alguna situación violenta en la película para acercarse a Mazzei: "Se hacía el pelot... Lo miré a él como diciendo: poné límites vos o lo pongo yo. Evitá que la mate acá", dijo la actriz entre risas sobre cómo reaccionó su marido.

araceli gonzalez fabian mazzei.jpg

Florencia Torrente se separó y mudó con la ayuda una famosa pareja en plena tormenta: el video

Florencia Torrente se separó de su novio, el manager Guido Iannaccio, después de cuatro años de relación y el fin de semana decidió mudarse a su nuevo hogar en plena tormenta de Santa Rosa.

Lo cierto es que la actriz de 36 años recibió la especial ayuda de una pareja de famosos, se trata de Mica Viciconte y Fabián Cubero, quienes colaboraron en la mudanza.

Quien también dijo presente fue Araceli González, madre de Flor, y su pareja Fabián Mazzei. Desde su cuenta en Instagram, la actriz se mostró agradecida por la ayuda que recibió para poder instalarse en su nueva vivienda.

Embed

La actriz mostró imágenes de lo que fue la caravana para llevar las cosas a su nueva casa y los primeros instantes donde se acomodaban los muebles.

“Se trata de quien está bajo la lluvia contigo, cuando también tienen la opción de estar secos”, describió la hija de Araceli González en su cuenta de Instagram.

Flor compartió un video con distintos momentos de lo que fue la mudanza, que siempre suelen ser complejas. Y se sumó el factor climático ante las intensas lluvias que se registraron el sábado.

“Quedate con quienes te quieran ayudar a mudarte un sábado de lluvia. Los amo @araceligonzalez67 @fabianmazzeiok @ruchytorrente @micaviciconte @fabiancuberooficial”, agregó Flor Torrente agradecida por la mano que le dieron.