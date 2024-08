Araceli González y el insólito error que complicó el cumpleaños de Flor Torrente: "Estoy muy mal"

La actriz reconoció que al principio uno de los globos que tenía con el número de años que cumplía Flor era el 7 y no el 6, lo que la llevó a confesar su importante error.

"Me pasó algo muy raro que hice inflar un globo y, como soy muy atolondrada, cada vez me parezco más a mi mamá. Entonces, me fui a hacer otra cosa", comenzó relatando.

Y agregó: "De golpe llego y veo ‘37′. Y digo, no, mi hija no cumple 37. Me tuve que poner a hacer la cuenta. Estoy muy mal, pero vamos bien...”.

Araceli González comentó después entre risas cómo se subsanó ese error en la preparación del cumple: “Tuvimos que cambiar el globito y lo bárbaro de eso es que lo tuve que pagar doble. La Tota cumplía 367 más o menos (se ríe). Así que nada, acá vamos con el 36”.

Lo cierto es que finalmente todo salió de la mejor manera y Flor Torrente festejó junto a su familia su cumpleaños el lunes por la noche.

El emotivo recuerdo religioso de Araceli González en su viaje de cumpleaños a Italia: "Me ayudó mucho"

Araceli González viajó a Italia con sus hijos Florencia Torrente y Toto Kirzner con motivo del festejo de cumpleaños número 57 que fue el 19 de junio.

Desde las redes sociales, la actriz fue compartiendo distintas postales del especial viaje familiar y reflejando las sensaciones que sentía en el viejo Continente y en compañía de sus hijos.

"Hoy estrenamos pasaporte Italiano. Muy emocionados por conocer la tierra de mi bisabuelo! Uffff! Muy emocionante. Ciao Milán Flia Monteferrario. Región de Piamonte. Allá vamos", indicó Araceli González en uno de sus posteos.

"¡Nada que decir! Solo agradecer", agregó en otra imagen junto a sus hijos. Luego, Araceli mostró el especial recuerdo que le causó ver una imagen de la Virgen de Lourdes en unas de las recorridas por los distintos lugares.

"Me muero de amor. Es una réplica de su aparición y la conocí en Buenos Aires en un momento muy especial de mi vida y esta virgencita me ayudó mucho en sus pedidos", precisó la actriz muy movilizada.

"Me da muchísima emoción, la gente que me conoce sabe lo que hablo", agregó Araceli sobre la importancia que tuvo la Virgen en ese crucial pasaje de su vida.

La artista, casada con el actor Fabián Mazzei, fue compartiendo varios momentos de la recorrida por distintos lugares históricos donde nacieron y crecieron sus abuelos, algo que tenía pendiente conocer.