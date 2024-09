Florencia Torrente se separó y mudó con la ayuda una famosa pareja en plena tormenta: el video

Quien también dijo presente fue Araceli González, madre de Flor, y su pareja Fabián Mazzei. Desde su cuenta en Instagram, la actriz se mostró agradecida por la ayuda que recibió para poder instalarse en su nueva vivienda.

La actriz mostró imágenes de lo que fue la caravana para llevar las cosas a su nueva casa y los primeros instantes donde se acomodaban los muebles.

“Se trata de quien está bajo la lluvia contigo, cuando también tienen la opción de estar secos”, describió la hija de Araceli González en su cuenta de Instagram.

Flor compartió un video con distintos momentos de lo que fue la mudanza, que siempre suelen ser complejas. Y se sumó el factor climático ante las intensas lluvias que se registraron el sábado.

“Quedate con quienes te quieran ayudar a mudarte un sábado de lluvia. Los amo @araceligonzalez67 @fabianmazzeiok @ruchytorrente @micaviciconte @fabiancuberooficial”, agregó Flor Torrente agradecida por la mano que le dieron.

florencia torrente mudanza con mica viciconte y fabian cubero.jpg

Araceli González y el insólito error que complicó el cumpleaños de Flor Torrente: "Estoy muy mal"

Araceli González compartió con sus seguidores de Instagram el increíble error que cometió a la hora de los preparativos del cumpleaños de su hija Flor Torrente.

Flor cumplió 36 años el 19 de agosto y Araceli grabó un video desde su cuenta en la red social donde contó el llamativo error al momento de la preparación del íntimo festejo.

La actriz reconoció que al principio uno de los globos que tenía con el número de años que cumplía Flor era el 7 y no el 6, lo que la llevó a confesar su importante error.

"Me pasó algo muy raro que hice inflar un globo y, como soy muy atolondrada, cada vez me parezco más a mi mamá. Entonces, me fui a hacer otra cosa", comenzó relatando.

Y agregó: "De golpe llego y veo ‘37′. Y digo, no, mi hija no cumple 37. Me tuve que poner a hacer la cuenta. Estoy muy mal, pero vamos bien...”.

Araceli González comentó después entre risas cómo se subsanó ese error en la preparación del cumple: “Tuvimos que cambiar el globito y lo bárbaro de eso es que lo tuve que pagar doble. La Tota cumplía 367 más o menos (se ríe). Así que nada, acá vamos con el 36”.

Lo cierto es que finalmente todo salió de la mejor manera y Flor Torrente festejó junto a su familia su cumpleaños el lunes por la noche.