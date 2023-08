La sorpresiva declaración de Julieta Ortega sobre la denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés

"Yo no lo conozco a Juan Darthés, no tengo nada en contra de él personal, pero cuando llegó la denuncia de Thelma habíamos escuchado ya a un montón de chicas contando cosas parecidas, con lo cual era una causa bastante más fácil de apoyar", aseguró. "También fue una causa muy importante porque fue bisagra, un antes y un después", agregó.

Después, la hija de Palito Ortega explicó qué postura tomaron en el colectivo Actrices Argentinas: "Lo que muchas actrices hicimos en ese momento fue decir 'en estos casos esta persona no va a estar sola porque sino se la van a comer cruda'. Quisimos solidarizarnos con una chica que estaba haciendo una denuncia a alguien que ya tenía más denuncias".

Y para cerrar, Julieta expresó: "Este caso me pareció a mí que tenía ribetes distintos. Así y todo, yo no estuve ahí, yo no puedo firmar, ni asegurar nada".

Embed

Cecilia Roth se refirió a la posibilidad de trabajar con Juan Darthés: "Siento que..."

Hace unos días María Valenzuela se había pronunciado contraJuan Darthés sobre su posible regreso a la Argentina. “Creo que está todo en una licuadora y es una ensalada terrible. Es culpable, por más que lo hayan absuelto es culpable. El juez dijo las cosas que pasaron pero que no estaba filmado”, había afirmado la actriz sobre la causa en la que Darthés fue denunciado por Thelma Fardin.

Ahora, quien se refirió al tema fue Cecilia Roth. En diálogo con Implacables (El Nueve), la actriz afirmó:"Es un delito que está prácticamente probado, me imagino que es muy duro para Thelma".

Además, Roth subrayó que no trabajaría con el actor, quien a principios de junio había hecho un descargo con un video en las redes sociales: “Yo no trabajaría con él. Pero siento que no es una cuestión de cancelación, es un delito”.

“Yo no creo en la cancelación, pero sí creo en el delito. Y el delito comprobado es otra cosa. Me imagino que es muy duro para Thelma y para todas las mujeres que atravesaron una situación tan violenta”, aseguró.