La sorpresiva reacción de Sabrina Rojas cuando el preguntaron por su romance con Juan Martino

Sabrina indicó que, aunque en la foto están solo ellos, esa noche estaban acompañados. "No estábamos solos", advirtió, pese a que soltó una risa poco convincente.

"Yo tengo una amiga que picotea con un amigo de Juan. Lo conocí hace poco por estos chicos. Hemos ido a comer a la casa de Juan. El fin de semana hablamos para hacer algo... pero en realidad los que se vinculan son nuestros amigos", agregó.

Al finalizar, la actriz dejó entrever que hay cierta química entre ellos y advirtió que no descarta volverlo a ver. "Nos estamos conociendo por casualidad. Hay buena onda. Puede ser que me vuelven a ver con él o no", sentenció.

La foto en la intimidad que despierta rumores de romance entre Sabrina Rojas y Juan Martino

En Intrusos, América Tv, se habló de los sorpresivos rumores de romance que involucran a Sabrina Rojas y Juan Martino.

Fue luego de que el ex participante del reality El hotel de los famosos subiera una imagen a su cuenta de Instagram, donde se lo ve acompañado por una mujer y muchos asociaron que se trataba de la actriz por su gran parecido físico.

Karina Iavícoli contó que se contactó con Martino pero que no tuvo respuesta a su consulta. En tanto, desde el entorno del actor dieron a entender que algo ocurre entre ellos.

"Por el lado de Juan Martino me dicen que habría algo entre Sabrina y él. Sabrina me lo desmintió completamente pero cuando le mandé la foto no me contestó más", indicó la panelista del programa que conduce Flor de la V.

"Es muy parecida (a Rojas)", agregó Karina. Lo cierto es que llamó la atención la imagen que subió en sus historias de Instagram el propio Juan Martino en una situación relajada en el sillón de una casa, dando a entender de la buena onda entre los dos.

Ante el parecido físico a Sabrina Rojas, los rumores de romance entre los dos ya se instalaron.

Cabe recordar que Sabrina se separó a fines de 2023 del Tucu López tras dos años de noviazgo y hace poco contó que hasta lo borró de sus redes sociales.

¿Rojas y Martino están juntos?