La sorpresiva respuesta de Luciana Salazar a un tuitero que reveló su jugado sueño con ella

“Soñé que Luli Salazar me decía ‘bueno, a ver... si tanto querés salir conmigo, como decís, pasame a buscar en 40 minutos’ y me daba una dirección”, relató de entrada, para luego agregar el insólito desenlace.

TW Luciana Salazar respondiendo a usuario que soñó con ella.jpg

“Yo me quedaba dormido. Me despertaba y estaba bloqueado de todos lados. Fue una pesadilla, me desperté estresadísimo”, aseguró junto a un emoji de una cara llorando de risa y terminó su posteo con un “Sigo durmiendo. 4:21 AM”.

Lo cierto es que Luciana, siempre atenta a las redes sociales, vio el tuit de El Patovica de la Selección y no resistió la tentación de responderle a pura risa. “Jajajaja, alta pesadilla”, le respondió Luli junto a un emoji de carcajadas reposteando el tuit en cuestión.

Luciana Salazar 1.jpg

Luciana Salazar mostró el especial talento que tiene su hija Matilda: "Amo"

A sus seis años, Matilda Salazar ya tiene un gran talento que tiene profundamente emocionada a su madre, Luciana Salazar, quien decidió compartirlo desde las redes sociales.

La pequeña hace dibujos en papel y pinta con colores de gran manera a su edad y la modelo compartió algunos de sus tiernos diseños desde su cuenta de Instagram.

"Jaja amo los diseños que Matu hace dibujando. Muy Brito", escribió la modelo junto al primer dibujo donde se podía ver a una niña con un vestido de muchos colores y unos tacos rosas.

matilda luciana salazar talento.jpg

En otra imagen, Luli mostró con profunda emoción como su hija, quien hace poco egresó de la etapa del jardín de infantes, la retrató junto a ella, como siempre inseparables. "Acá nos dibujó a las dos jaja El detalle de mi campera, la amo", indicó con emojis de corazones.

Nace toda una artista y Luciana Salazar se mostró súper orgullosa de su hija desde las redes ante sus más de tres millones de seguidores.