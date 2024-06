La sorpresiva y firme reflexión de Juana Viale sobre el Día del Padre

Juana Viale 1.jpg

De esta manera, mostrándose junto a un globo terráqueo y tomando apuntes, en clara referencia a su pasión por los viajes, la hermana de Nacho Viale le dedicó unas palabras a su papá. “Pensaba qué decir en el día del Padre. Podría decir que es el referente que tuve hacia la aventura, hacia el explorar lo desconocido”, escribió de entrada.

Al tiempo que concluyó, a corazón abierto, remarcando: “Así que, en este día agradezco el regalo que me dio siempre mi viejo, el impulso del aliento y la fortaleza, en avanzar hacia mis deseos, hacia lo que me impulsa mi corazón”.

Cabe recordar que Juana y Nacho son fruto del matrimonio que Marcela Tinayre mantuvo a lo largo de algunos años con Ignacio Viale del Carril. Y si bien al cabo de un tiempo se separaron, siempre mantuvieron la mas cordial de las relaciones, al punto de ser verdaderos amigos.

Mirtha Legrand le tiró un palito a Juana Viale por su viaje por el Atlántico: "Yo no lo hubiera hecho"

Este martes, en LAM (América TV), el cronista Santiago Sposato le preguntó a Mirtha Legrand por el viaje que hizo Juana Viale en barco junto a su nuevo novio Yango Lange, y la legendaria conductora le tiró un palito a su nieta

“Usted que es tan profesional ¿le molestó un poco lo de Juana que se fue a navegar muchos programas?”, le consultó el cronista después de que la diva saliera del desfile del diseñador Claudio Cosano.

“No, me parece raro, es algo que yo no haría jamás. Pero, bueno, son cosas de Juana que ella es una enloquecida de eso, de la naturaleza y hay que respetarla también, no hace daño a nadie”, opinó Mirtha sobre la actitud de su nieta. Y remarcó: “Estuvo un mes afuera”.

Luego, le consultaron por la situación económica y social del país. “Sí, yo quiero que Argentina vuelva a ser la de antes”, expresó la presentadora preocupada.

Por último, le pidieron a Legrand si podía expresar un mensaje de esperanza y optimismo para el país. "Que seamos optimistas y que miremos la vida de otra manera, que la Argentina está sufriendo y yo no quiero que sufra mi país. Yo también estoy sufriendo", se sinceró.