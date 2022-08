La supuesta hija de Horacio Homs se hizo la prueba de ADN: "Sentí mucha conexión con él"

Embed

Camila Chiara mencionó que logró entablar un buen diálogo con Horacio: "La realidad es que entré muy nerviosa, pensando en lo que podría pasar. Cuando lo encontré, fue como si lo conociera hace 21 años. Sentí mucha conexión.... me encontré con otro hombre del que yo imaginaba. Fue fluyendo todo. Era uno de mis sueños, estar frente a mi papá".

Por último, la joven dijo que no espera tener un vínculo con la ex pareja de Rodrigo de Paul, que aún no se manifestó al respecto. “Tener una hermana famosa me da lo mismo, lo que a mí me importa es él", sentenció.

El papá de Camila Homs habló sobre la joven de 21 años que reclama su paternidad

La familia Homs está de nuevo en la mira. Ahora, apareció Camila, una joven de 21 años que reclama ser la hija ilegítima de Horacio, el papá de la modelo.

Todo surgió cuando en A la tarde, el ciclo de Karina Mazzocco en América TV, contaron con la presencia de Chiara Camila Pereyra, una joven que junto a su madre revelaron que es también hija del padre de Camila Homs, la ex de Rodrigo de Paul.

"Desde hace 7 años que lo busco e intento contactarlo. Estoy buscando mi identidad", comentó la joven y la madre aseguró que Horacio siempre supo que ella estaba embarazada e incluso conoció a Camila tras su nacimiento pero nunca se hizo cargo.

Desde Socios del espectáculo, Adrián Pallares pudo hablar con Horacio. "Yo tuve otras relaciones y podría ser cierta su historia, pero nadie me dijo jamás de su existencia", dijo el empresario.

"Me dijo que luego de su divorcio, hizo una vida de hombre soltero y que podría ser cierto que haya nacido una hija pero me aclaró que él jamás lo supo. Que nunca se presentó nadie para decirle que tenía otra hija", contó el periodista.